Persepolis-Esteghlal, il derby di Teheran si dovrebbe giocare…in Qatar

Il prossimo derby di Teheran tra il Persepolis FC, campione in carica, e l'Esteghlal FC potrebbe non giocarsi nella capitale iraniana. Ecco perché.

Come riportano i media iraniani, il derby di Teheran tra il Persepolis FC e l'Esteghlal FC, valevole per la quinta giornata della Persian Gulf Pro League in programma domenica 1 ottobre alle 19:30, dovrebbe giocarsi...in Qatar. Questa la decisione che avrebbero preso i dirigenti della federazione calcistica iraniana. Il motivo principale? Sempre secondo i media locali, il derby di Teheran con sede in Qatar permetterà ai due club di incassare grosse somme dai diritti televisivi. Il direttore di gara sarà iraniano e verrà introdotto il VAR.