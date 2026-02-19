L'addio al Vasco da Gama appare ormai imminente, sancendo la fine anticipata di un'avventura rovinata dall'eccessiva pressione della piazza

Samuele Dello Monaco 19 febbraio - 09:36

Il calcio sudamericano è scosso da una notizia inaspettata che segna una profonda e dolorosa spaccatura tra uno dei suoi figli prediletti e la tifoseria che lo aveva riaccolto con immenso entusiasmo. Secondo le indiscrezioni, Philippe Coutinho ha formalmente richiesto la rescissione immediata del suo contratto con il Vasco da Gama. La decisione, arrivata in questo inizio di 2026, è la diretta conseguenza di un clima ambientale ormai divenuto insopportabile per il trequartista, bersagliato da continui e pesanti fischi da parte dei suoi stessi sostenitori.

Il motivo della rottura — La frattura tra il fuoriclasse e la torcida carioca si è consumata in modo rapido e spietato nel corso delle ultime settimane. Nonostante un rendimento che non sembrava giustificare un simile accanimento, l'ambiente ha iniziato a manifestare un malcontento sempre più rumoroso nei suoi confronti. Nella passata stagione, Coutinho aveva comunque contribuito alla causa con undici reti e cinque assist, mentre in questo avvio di annata aveva già timbrato il cartellino tre volte in sette presenze. Tuttavia, le altissime aspettative riposte nel suo talento e alcune prestazioni di squadra al di sotto degli standard hanno trasformato lo stadio di casa in un ambiente ostile. Le bordate di fischi piovute dagli spalti ad ogni sua giocata meno brillante, hanno ferito profondamente il giocatore, minandone la serenità e la volontà di continuare a vestire la maglia del club in cui è cresciuto.

La scelta di Coutinho — Di fronte a questa contestazione aperta, la reazione di Coutinho è stata drastica e perentoria, priva di qualsiasi margine per una potenziale mediazione. Il giocatore ha deciso di prendere in mano la situazione recandosi direttamente ai vertici della società. Ha infatti richiesto e ottenuto un colloquio faccia a faccia con il presidente del club, Pedrinho, al quale ha comunicato senza mezzi termini la sua volontà di interrompere il rapporto lavorativo. Durante l'incontro, Coutinho ha definito la rottura con la piazza come una situazione ormai "irreversibile", chiudendo di fatto le porte a qualsiasi tentativo di riappacificazione.

La dirigenza e lo staff tecnico hanno provato in ogni modo a far rientrare l'emergenza, ma si sono scontrati con un muro. Il giocatore ha voluto confrontarsi anche con il proprio allenatore, Fernando Diniz, per informarlo personalmente della scelta. Diniz ha tentato disperatamente di far recedere il suo numero dieci dai propri passi, cercando di convincerlo a restare, ma ogni sforzo si è rivelato vano. L'addio al Vasco da Gama appare ormai imminente, sancendo la fine anticipata di un'avventura rovinata dall'eccessiva pressione della piazza.