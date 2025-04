Storicamente, il match fra Al Hilal e Al Nassr è sempre una sfida scudetto. Domani alle ore 20, ci sarà un altro capitolo del derby di Riyadh, ed in campo scenderà tanta Italia: Koulibaly, CR7, Brozovic e Pioli, fra i protagonisti del match di...

Michele Bellame Redattore 3 aprile - 18:28

Domani alle ore 20, ci sarà un altro capitolo del derby di Riyadh fra Al Hilal ed Al Nassr. Il derby fra le due squadre rappresenta, per il campionato arabo, uno spartiacque decisivo per le sorti della vittoria del titolo.

Il calcio arabo è ormai una certezza. Se, un tempo, c'erano vecchi campioni che andavano a svernare nei campionati nordamericani ed arabi, da qualche anno si è quasi invertita la tendenza. L'Europa è sempre più competitiva, ma in Arabia girano più soldi. E, almeno da tre estati, e relativi calciomercati, i maggiori club europei devono fare i conti con l'attrattività dei petrodollari per acquistare giocatori importanti.

Non solo calciatori, però: anche numerosi allenatori hanno scelto di andare dall'altro lato del mondo per accettare le proposte dello sceicco di turno. Sarà probabilmente complicata la lingua, forse l'alimentazione, ma dall'altro lato della medaglia è sicuramente roseo: centri sportivi all'avanguardia, e disponibilità economica quasi infinita. A proposito, è proprio il caso di Stefano Pioli, che da due stagioni siede sulla panchina dell'Al Nassr.

Derby di Riyadh, un banco di prova per le ambizioni al titolo Al Nassr ed Al Hilal, insieme ad Al Ahli ed Al Ittihad, sono le squadre più prestigiose dell'Arabia Saudita e del principale campionato nazionale, la Saudi Pro League. Entrambe le squadre danno vita al Derby di Riyadh: la distanza è di appena dieci chilometri. Domani alle ore 20, ci sarà un'altra sfida di questa infuocata rivalità, che ha dato gioie e dolori a seconda della maglia che si indossa.

La classifica della Saudi League è guidata dall'Al Ittihad, che ha 61 punti in 25 giornate disputate. Segue l'Al Hilal a quattro lunghezze. Più distante, invece, l'Al Nassr, a 51 punti.

Domani alle 20: la tradizione del derby si ripete Naturalmente ogni sfida, ogni derby, fra Al Nassr ed Al Hilal è sempre un banco di prova per le ambizioni al titolo nazionale per le due squadre. Non solo Arabia, però: queste, ambiscono puntualmente a vincere la AFC Champions League.

L'Al Hilal è guidato dal portoghese Jorge Jesus, alla sua seconda esperienza sulla panchina dello Squalo dopo quella nel campionato 2018/19. Il tecnico portoghese ha allenato già all'estero: in Brasile ha guidato il Flamengo, mentre in Turchia il Fenerbahce. Inoltre, può affidarsi a calciatori di comprovato carisma ed esperienza come Sergej Milinkovic-Savic, ex centrocampista della Lazio, Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, ed il serbo Aleksandr Mitrovic, che ha vinto quattro titoli di capocannoniere.

Dall'altro lato del centrocampo c'è l'Al Nassr, che nell'estate di due anni fa si è resa vera regina del calciomercato mondiale. Sulla panchina dei gialloblù, siede Stefano Pioli dal settembre 2024 dopo aver chiuso l'esperienza al Milan che aveva guidato dal 2019. Pioli, è il terzo italiano a sedere sulla panchina del club saudita: prima di lui, Walter Zenga nel 2010 e Fabio Cannavaro nel 2016. In campo, Pioli si affida a Cristiano Ronaldo, che non abbisogna di particolari presentazioni. Ma non è l'unico campione: c'è Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell'Inter, Sadio Manè, ex attaccante del Liverpool, ed Aymeric Laporte, ex difensore dell'Athletic Bilbao.

I precedenti del Derby di Riyadh: Al Hilal batte Al Nassr 33 a 14 Il club biancoblu ha vinto la maggior parte degli incontri di campionato contro l'Al Nassr. Su 63 partite disputate, negli incontri registrati dal 2005, l'Al Hilal ha vinto per 33 volte. Più rare sono le sfide del derby nelle competizioni europee per chiari motivi di sorteggio.

La storia, in breve, dell'Al Hilal L'Al-Hilal Saudi Club, fondato nel 1957 a Riyadh, è il club più titolato dell'Arabia Saudita. Ha conquistato 19 campionati sauditi, 10 Coppe del Re e 4 AFC Champions League (record asiatico), oltre a vari trofei nazionali e internazionali.

Il primo successo arriva nel 1961 con la Coppa del Re, seguito dal trionfo nella neonata Lega saudita professionistica nel 1976-77. Negli anni '70 accoglie stelle come Rivelino e Mário Zagallo. Nel 1991, conquista il primo titolo continentale battendo ai rigori gli iraniani dell'Esteghlal.

Nel 2019 vince la terza AFC Champions League, superando l'Urawa Reds e qualificandosi per la Coppa del Mondo per club FIFA, dove raggiunge la semifinale. Nel 2021 si aggiudica il quarto titolo continentale, diventando la squadra più vincente della competizione.

L'anno dopo, il 2020, l'Al-Hilal viene squalificato dalla competizione a causa dell'impossibilità di schierare giocatori nella competizione, per la pandemia da covid-19. Nella stagione successiva, però, il club vince la sua quarta AFC Champions League, superando il Pohang Steelers in finale (2-0), diventando il club più titolato del torneo.

In quella stessa stagione, disputa la Coppa del Mondo per club FIFA; raggiunge la semifinale ma viene eliminato dal Chelsea (1-0), chiudendo al 4º posto. Invece, nel 2022, dopo aver battuto il Wydad Casablanca e il Flamengo, arriva in finale contro il Real Madrid, concludendo il torneo al 2º posto, il miglior risultato della sua storia nella competizione.

La storia, in breve, dell'Al Nassr L'Al-Nassr Football Club, noto semplicemente come Al-Nassr, è una squadra di calcio saudita con sede a Riad, che milita nella Lega saudita professionistica. Fondato nel 1955, è tra i club più titolati dell'Arabia Saudita, con 9 campionati nazionali, 6 Coppe del Re, 3 Coppe del Principe della Corona saudita, 3 Coppe del Principe Faysal bin Fahd e 2 Supercoppe saudite. A livello internazionale ha conquistato una Supercoppa d'Asia, una Coppa delle Coppe dell'AFC, due Coppe dei Campioni del Golfo e una Coppa dei Campioni araba. Nel 2000 ha partecipato al campionato mondiale per club FIFA.

Il club nacque grazie ai fratelli Al-Ja'ba e divenne professionistico nel 1960 sotto la guida del principe Abdul Rahman bin Sa'ud Al Sa'ud, che lo portò alla promozione in massima serie nel 1963. Tra gli anni '70 e '90, l'Al-Nassr visse un'epoca d'oro con giocatori come Majed Abdullah, Fahd Al-Herafy e Mohaisn Al-Jam'aan, conquistando numerosi trofei nazionali e internazionali.

Dopo qualche stagione difficile, ritorna la vittoria del campionato nel 2013-2014 e nel 2018-2019. Il 30 dicembre 2022 ha ingaggiato Cristiano Ronaldo, che ha contribuito alla vittoria della Coppa dei Campioni araba nel 2023. Nella stessa estate, il club ha rafforzato la squadra con giocatori di alto livello come Seko Fofana, Alex Telles, Marcelo Brozović, Sadio Mané, Otávio e Aymeric Laporte.