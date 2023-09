Pirès: “Messi e Neymar via dal Psg per le troppe pressioni? Sono dei piagnucoloni…”

L'ex Arsenal Robert Pirès ha criticato senza mezze misure Messi e Neymar. Le due ex stelle del Psg hanno lasciato il club parigino e la Ville Lumière quest'estate per abbracciare rispettivamente la MLS (l'argentino all'Inter Miami) e la Saudi Pro League (il brasiliano si è legato all'Al Hilal). All'ex calciatore francese non sono andate proprio giù le motivazioni per cui i due hanno lasciato il Psg.

Pirès è andato giù duro contro Messi e Neymar. Queste le parole dell'ex Arsenal ai microfoni di Canal+: "Dicono di essere stati costretti a lasciare il Psg per le troppe pressioni? Io li chiamo "piagnucoloni". Se sei un giocatore professionista devi essere in grado di gestire la pressione. Quando sei bravo sei felice perché piace ricevere elogi. Quando non sei bravo fa parte del gioco, siamo stati tutti criticati, io per primo. Quando sono arrivato all'Arsenal tutti a chiedersi chi fossi. "È lì per sostituire Overmars, fa schifo", mi dicevano. Ho continuato a lavorare e alla fine ho dato i miei frutti".