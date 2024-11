L'Avranches, squadra della National 2 (la quarta divisione francese), percorrerà più di 16.000 km per raggiungere Tahiti. Allo Stadio Pater sfiderà i locali dell'AS Dragon per il 7° turno in Coupe de France

Sergio Pace Redattore 15 novembre 2024 (modifica il 15 novembre 2024 | 14:32)

La Coupe de France regala molto spesso storie curiose e viaggi lunghissimi. Come quello che dovrà fare l'Avranches per raggiungere Tahiti. Dall'altra parte del mondo verrà disputato un match valevole per il settimo turno della Coupe de France. Sì, avete capito bene. L'Avranches, club militante nella National 2 (Gruppo B, in questo girone della quarta divisione francese c'è anche la nobile decaduta Bordeaux), dovrà percorrere più di 16.000 km prima di arrivare a destinazione.

A Tahiti, isola più grande della Polinesia francese (arcipelago dell'Oceania), ad ospitare la squadra normanna sarà l'AS Dragon (match in programma sabato 14 novembre allo stadio Pater). La squadra locale è attualmente seconda nella Ligue 1 Vini 2024/2025, il massimo campionato della Polinesia, con 21 punti assieme al Venus.

Dall'altra parte del mondo — Il giro del mondo in più di 16.000 km. Si potrebbe intitolare così il lunghissimo viaggio che affronterà l'Avranches solo per arrivare a destinazione a Tahiti. Che poi non è nemmeno la prima volta che AS Dragon e Avranches si affrontano. Le due squadre, infatti, si sono già sfidate il 12 novembre 2016 allo stadio René-Fenouillère. L'Avranches in quell'occasione non si fece scrupolo del livello degli avversari e dilagò con un roboante 9-0.