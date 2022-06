Playoff, derby di ritorno: traffico blindato a Las Palmas e corteo per la squadra

Tenerife vittorioso 1-0 all'andata, per il ritorno mobilitazione generale a Gran Canaria...

Il derby tra Las Palmas e Tenerife, di sabato 4 giugno allo stadio Gran Canaria alle 20.00, come comunicato dal Comune di Las Palmas de Gran Canaria, comporterà importanti chiusure al traffico. Ore prima, dalle 15:00, sarà vietato parcheggiare sulla strada principale verso lo stadio, che non tornerà alla normalità fino a quando lo stadio non sarà completamente sgomberato, con circa 32.000 persone previste come capienza. La dichiarazione ufficiale indica anche che il controllo del traffico sarà intensificato con un rafforzamento degli agenti della Polizia Locale e del Corpo degli Agenti della Mobilità. Questo speciale dispositivo di polizia è stato possibile grazie a un cambio di turno imposto dalla Questura in applicazione di un potere che consente di prendere questa decisione fino a quattro volte l'anno.