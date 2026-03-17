Fermo da oltre sei mesi, l'ex Juventus aveva intensificato i suoi allenamenti per esserci alla possibile doppia sfida

Michele Massa 17 marzo - 12:55

In Galles fanno rumore le convocazioni di Craig Bellamy. Il commisario tecnico ha deciso di non chiamare il centrocampista ex Juventus, Aaron Ramsey. La scelta ha provocato più di qualche critica in patria. Nonostante sia svincolato da quasi 6 mesi, in una squadra orfana di uomini esperti, secondo parte dei suppporters e media locali, la convocazione dell'ex Arsenal era fondamentale.

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Ramsey out, Bellamy scinde in due l'opinione pubblica in Galles — Il motivo secondo quanto riportato dalla BBCè legato solo ed esclusivamente allo "stop obbligatorio" del calciatore. Ramseyinfatti da sei mesi è svincolato, dopo un'esperienza tutt'altro che sorridente in Messico al Pumas, dove ha collezionato solo sei presenze. Il Galles possibile avversaria dell'Italia in un'eventuale finale, troverà in semifinale la "rognosa"Bosnia di Edin Dzeko. Dopodiché, in caso di successo, potrà avere dalla sua, l'opportunità di giocarsi in casa il pass per il Mondiale negli USA

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La selezione guidata da Craig Bellamy, oltre Aaron Ramsey, dovrà affrontare i prossimi impegni senza tre elementi importanti: il difensore Ben Davies, l’attaccante Kieffer Moore e il centrale del West Bromwich Albion Chris Mepham, tutti indisponibili a causa di problemi fisici. Per mantenere invariato l’organico a 26 giocatori, lo staff ha deciso di intervenire con tre nuove convocazioni: il portiere del Wrexham, Danny Ward, il terzino sinistro Rhys Norrington-Davies — attualmente in prestito al Queens Park Rangers dallo Sheffield United — e l’attaccante dei Rangers, Rabbi Matondo.

Non sono arrivate ancora le parole del centrocampista, che sempre quanto riportato dalla BBC, aveva intensificato gli allenamenti degli ultimi mesi per rispondere presente ad un'eventuale convocazione, che almeno per ora, non è arrivata. Per l'ex Juventus con tutta probabilità USA 2026 potrebbe essere l'ultima esperienza con la maglia del Galles, prima del ritiro e questa esclusione brucia e non poco.

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