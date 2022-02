Portland, due avversari chiesero la maglia a Ibra: lui “Eccone una, dividetela in due…”

Il centrocampista del Lanús Diego Valeri ha raccontato un aneddoto divertente vissuto con Sebastián Blanco, suo compagno di squadra ai Portland Timbers, e l’attaccante del Milan, in quel periodo nei Los Angeles Galaxy

Zlatan Ibrahimovic è un vero personaggio per il mondo dello sport e lo dimostra in diverse occasioni. Questa volta, un nuovo aneddoto vede il 40enne al centro della scena e, al suo fianco, due argentini: Diego Valeri, tornato al Lanús in questo mercato, e Sebastián Blanco.

È successo in Major League Soccer quando Ibra giocava per i Los Angeles Galaxy e i due calciatori insieme per i Portland Timbers. Lì, entrambe le squadre si affrontano e il club dell’Oregon vinse 4-0 contro l’attuale attaccante del Milan.

Nonostante la battuta dello svedese, però, Valeri chiarisce il tutto e racconta l’Ibra americano: “Era un po’ arrabbiato per il risultato della partita, ma poi ce ne ha mandato un’altra. Affrontare Zlatan è stato spettacolare. La prima volta ci ha colpito, ha creato tutte le occasioni e segnato due gol. Nella seconda, in casa, abbiamo fatto una grande partita, ne abbiamo giocate 4. Ero molto arrabbiato. È impressionante nel modo in cui cammina, gioca, sta in campo. Ha fatto una grande differenza nella MLS. Fa delle cose, per via della sua forma fisica, che sorprendono per le sue capacità. È stato molto bello affrontarlo”.