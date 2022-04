Porto, 56 partite in campionato e zero sconfitte: andare oltre per superare il Benfica…

I Dragões possono superare domenica un record che sembrava imbattibile, detenuto in coabitazione col Benfica, per il maggior numero di partite consecutive (56) senza sconfitte nel campionato portoghese

La squadra del do Dragão non perde dal 30 ottobre 2020 in Primeira Liga (Paços de Ferreira-Porto 3-2) e mister Conceição vuole proseguire la positivissima serie iniziata l’8 novembre 2020 col 3-1 sul Portimonense di Beto, l’attuale numero 9 dell’Udinese, che portò momentaneamente in vantaggio gli ospiti.