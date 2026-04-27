Il Porto fa un altro piccolo passo verso il titolo e Francesco Farioli può accennare un piccolo sorriso. Il tecnico toscano infatti non vuole rivivere il dramma che ha accompagnato il finale della stagione scorsa. Un anno fa, l'ex collaboratore di De Zerbi, perdeva il campionato olandese per un solo punto. Un vantaggio dilapidato nelle ultime giornate unito ad un PSV notevolmente più forte del suo Ajax, hanno contribuito ad uno psicodramma notevole nei pressi di Amsterdam. Il lavoro svolto dal tecnico rimane innegabile considerando che i lancieri, in questa stagione, sono tornati indietro al quinto posto.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 16 APRILE: Francesco Farioli, allenatore del Porto, osserva la partita prima dell'incontro di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Nottingham Forest FC e Porto al City Ground di Nottingham, Inghilterra, il 16 aprile 2026. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Anche con il Porto, Francesco Farioli non possiede la rosa più forte del campionato. Se i draghi sono in cima alla classifica, gran parte del merito va a lui che ha saputo valorizzare una squadra partendo dalla difesa. Solo 15 reti subite e 1 partita persa in tutto il campionato. Ieri sera, il Porto ha vinto per 2-1 contro l'Estrela Amadora grazie alla doppietta di Deniz Gül, protagonista all'improvviso dell'attacco biancoblu a causa degli infortuni pesanti di Samu Omorodion e Luuk De Jong. La squadra del tecnico toscano adesso naviga a 82 punti, a +7 da Benfica e + 10 dallo Sporting (con un match in meno ma proveniente da un pessimo pareggio contro l'AVS già retrocesso). Adesso rimangono solo 3 partite da giocare e Francesco Farioli non vuole abbassare la guardia.

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Le parole di Francesco Farioli

🚨 Francesco Farioli will stay at Porto, as always planned.



“Can you guarantee to Porto fans that, even if you receive a strong offer from Chelsea, you will stay at Porto?” 🔵 #CFC



Farioli: “Yeah, absolutely.” 💙🤍🐉 pic.twitter.com/efZW41IOxN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2026

L'allenatore ex Nizza (altra squadra portata in Europa e ora navigante in pessime acque) ha così parlato all'emittente Sport TV al termine della sfida: "Abbiamo fatto una buona prima parte, poi abbiamo avuto qualche difficoltà nella ripresa, però abbiamo ottenuto comunque i tre punti. Alla fine contano i dettagli e così ci siamo avvicinati ancora di più alla fine del campionato. Mancano solo tre partite, pensiamo alla prossima".

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Inoltre, Francesco Farioli si è concentrato sulla prestazione della punta turca e sui rumors che lo vorrebbero come candidato alla panchina del Chelsea: "Siamo molto soddisfatti della partita di Deniz, segnare due gol è fondamentale per un attaccante. Chelsea? No, attualmente sono l'allenatore del Porto e sarei molto felice di rimanere qui".

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