Porto Alegre, squadra in campo…con un codice QR sulla maglia!

Il São José, club della Série C brasiliana, ha fatto scalpore dopo che la maglia è diventata virale sui social durante la partecipazione del team U20 alla Copinha…

Le innovazioni tecnologiche non sono più estranee al calcio, ma quello che ha fatto il São José di Porto Alegre nella Copinha – noto torneo giovanile organizzato dalla Federazione calcistica dello stato di San Paolo – è forse la cosa più innovativa mai vista. Perché? Perché i suoi giocatori hanno giocato una partita con una maglia... con un codice QR!

L’insolito design è stato rivelato in diretta durante un’intervista post-gara col Flamengo. Un giornalista ha notato il dettaglio mentre parlava con un calciatore e ha chiesto di scansionare uno dei codici. Quando l’ha fatto, è stato indirizzato ai social network del club.

In realtà la maglia non è nuova – la indossano dal 2021 –, ma è diventata virale negli ultimi giorni per la sua novità.

Il primo disegno è nato dalla decisione di modificare la maglia e di utilizzare un disegno a scacchi, simile a quello della Nazionale croata. La società ha sottoposto la decisione al voto dei tifosi, che hanno subito accettato l’idea di una maglia intelligente. Il São José ha utilizzato questo modello per tutta la Série C e in altri tornei statali come il Campeonato Gaúcho.

Sebbene per il São José sia una novità, non è la prima volta che una squadra indossa una maglietta con un codice QR. Nel 2021, i norvegesi del Tromsø ha fatto qualcosa di simile, anche se il codice non portava ai social media ma a un video.

In particolare, scansionando il codice QR su quella maglia, gli utenti sono stati indirizzati a un documentario sulle violazioni dei diritti umani nella costruzione degli stadi per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, realizzato in collaborazione con Amnesty International.

