Porto-Benfica, quando la storia si ribalta: i precedenti più curiosi

Questo è l'anno del Benfica, ma il Porto ha saputo infliggere, non troppo tempo fa, pesanti sconfitte ai suoi avversari.

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile - 09:45

Porto e Benfica, domenica, si affronteranno in un'accesissima sfida. La partita inizierà alle 21:30 e la squadra di Bruno Lage avrà la possibilità di mettere fuori dai giochi i Dragões, dato l'ampio margine di differenza che si andrebbe a creare in classifica. Il Benfica, infatti, forte dei suoi sei successi di fila - peraltro, con una straordinaria media realizzativa - ha guadagnato diverse posizioni fino ad acciuffare lo Sporting, che fino a pochi giorni fa era da solo in cima alla vetta.

Adesso, la squadra di Gyokeres ed il Benfica contano 65 punti in classifica, mentre il Porto soltanto 56 insieme al Braga, che quest'anno ha disputato una stagione particolarmente positiva. I punti di distacco sono già 9 ma potrebbero diventare ben 12 e con poche partite rimaste da giocare, una delle Big Three verrebbe automaticamente esclusa dalla lotta al titolo, facendola diventare una lotta a due che potrebbe concludersi i primi di maggio.

I precedenti della sfida: mai una partita dal risultato scontato — La sfida tra Porto e Benfica è un match storicamente ricco di gol, emozioni e partite indimenticabili, per diversi motivi. Lo è sicuramente l'ultima partita, quella del girone d'andata, in cui il Benfica, tra le mura amiche, ha inflitto un risultato parecchio doloroso al Porto, stracciandolo 4-1. L'unica rete realizzata dagli ospiti in quell'occasione fu siglata dallo spagnolo Samu Omorodion, che ben potrebbe trovare nuovamente la via della rete, data anche la sua inclinazione ad essere determinante nei big match. Se proviamo a riavvolgere ancora il nastro, però, ci ritroviamo in una situazione diametralmente opposta. Perché appena 7 mesi prima era stato il Porto, in casa, a dominare il Benfica con un risultato particolarmente rotondo: 5-0!

Era il 3 marzo 2024 ed una doppietta di Galeno nel primo tempo aprì la festa. Quella vittoria, però, a poco è servita per il titolo dato che l'anno scorso c'è stata l'ennessima conquista targata Sporting Cp, che quest'anno potrebbe ripetersi dato il grande campionato disputato. Forte, tra l'altro, del capocannoniere del campionato Viktor Gyokeres. Altri risultati sorprendenti risalgono ad alcuni anni fa: nel 2021, ad esempio, il Porto nel giro di una settimana ha segnato ben 6 gol subendone soltanto uno.

È questione di cicli, annate. D'altronde in Portogallo ci sono i celebri Big Three che ogni anno si contendono il titolo. Quest'anno sembrava essere l'anno dello Sporting, ma la grande seconda parte di stagione del Benfica sta rinviando questo finale. Quest'anno non c'è dubbio che tra le tre il Porto si sia rivelata quella meno attrezzata e, pertanto, è difficile pronosticare una vittoria in loro favore.

