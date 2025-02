Sanzione pecuniaria per l'attaccante per quanto successo al termine della partita contro il Gil Vicente

Veronica Caliandro 12 febbraio - 13:35

Prossimo avversario della Roma in Europa League, il Porto è pronto a dar battaglia pur di conquistare il match e continuare così ad ambire al titolo. Tra i giocatori più agguerriti c'è Samu Omorodion che, nel frattempo, è finito al centro dell'attenzione per via di una multa.

Omorodion ha colpito un cartellone pubblicitario — Intervenuto sul canale ufficiale dell'Uefa, Samu Omorodion ha manifestato tutta la sua determinazione in vista della gara in programma giovedì 13 febbraio contro la squadra di Claudio Ranieri. Intanto l'attaccante è stato informato della decisione presa dal Consiglio di Disciplina della Federazione Portoghese di Calcio in merito al comportamento avuto in occasione della partita contro il Gil Vicente, valida per la diciottesima giornata di campionato.

Il numero 9 del Porto, ricordiamo, è stato espulso al termine del match in questione. Questo perché, come spiegato nel rapporto dall’arbitro Fábio Veríssimo, avrebbe "usato un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o maleducati". Per questo motivo l’attaccante ha già dovuto saltare la partita contro il Santa Clara. Ma non è finita qui. Il calciatore, infatti, ha rischiato una nuova squalifica per aver colpito un cartellone pubblicitario.

Sospensione evitata: per Omorodion solo una multa — L'arbitro non ha inserito quest'ultimo episodio nel suo rapporto. La vicenda, infatti, è emersa in un secondo momento grazie ai vari video pubblicati dai media e sui social. Materiale ritenuto comunque sufficiente per dare il via ad un nuovo procedimento. Gli organi disciplinari, in effetti, hanno ritenuto inappropriato il comportamento di Omorodion. Nonostante ciò lo hanno voluto graziare.

Come riportato da A Bola, fortunatamente per Omorodion la sanzione si è limitata ad una multa pecuniaria di 612 euro. Una decisione che fa tirare un sospiro di sollievo al Porto che ha finalmente la certezza di poter contare sull’attaccante anche nei prossimi match. Il tutto senza temere ulteriori penalizzazioni.