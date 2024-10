Samu Omoridion condanna il razzismo: “Siamo stanchi di queste sciocchezze”

Il razzismo è purtroppo tornato per l'ennesima volta alla luci della ribalta nel mondo del calcio: l'ultima vittima di insulti per il colore della sua pelle è stato il giovanissimo Elijah Gif nel corso di Romania-Spagna dell'Under 19 e, proprio in merito a quanto avvenuto sul campo, ha parlato anche Samu Omoridion . L'attaccante classe 2004 ha rilasciato parole molto dure sull'argomento e ha mostrato fermo sostegno per il suo connazionale.

Samu Omoridion contro il razzismo

Samu Omoridion al programma 'El Partidazo de Cope' ha dichiarato per quanto razzista successo in Romania-Spagna U19: "Siamo stanchi di queste sciocchezze. È sempre la stessa storia. Fino a quando non verranno prese misure reali non cambierà. Alla fine quello che dico non serve a niente, non devo dirlo. Questo non ha posto nel calcio e le sanzioni devono essere dure. Mando tutto il mio sostegno a Elijah, siamo tutti con lui. Speriamo che le nostre voci si alzino molto forte affinché ciò non accada di nuovo".