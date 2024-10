Lazio, curva chiusa per razzismo: l’episodio accaduto durante il Nizza

Curva Nord chiusa più 66mila euro di multa: stangata per la Lazio

La tifoseria laziale quindi non potrà occupare il settore 48 e 49 della curva Nord. Questo, per una partita. Questa squalifica che era stata inflitta lo scorso 13 dicembre per quanto accaduto nella gara col Celtic, ma sospesa per due anni, ora diventa effettiva, e si aggiunge un ulteriore turno con la condizionale per un periodo di un anno. Non solo curva chiusa, però: ad aggiungere a questa sanzione, c'è anche un'ammenda che ammonta complessivamente a 66.500 euro: 45mila per cori razzisti, altri 21.500 per l'accensione di fumogeni, lancio di oggetti e ostruzione dei corridori riservati al pubblico.