Lazio, Pedro: “La fine della carriera si avvicina, sfrutterò tutte le occasioni”

Il campionato della Lazio sta andando a gonfie vele nonostante i tanti cambi tecnico-tattici e uno dei giocatori rinvigoriti finora da Marco Baroni è sicuramente Pedro. L'attaccante spagnolo è stato protagonista di due reti negli ultimi match, importanti ai fini del risultato. Uno da titolare in Europa League nel 4-1 al Nizza, l'altro da subentrato nel 2-1 all'Olimpico contro l'Empoli in campionato. Nonostante i 37 anni, l'ex Barcellona si sta rivelando un elemento prezioso per la rosa biancoceleste. A margine di un evento in cui è stato premiato in Spagna, ha rivelato le sue intenzioni per il futuro.