Lazio, Pedro enigmatico: “Futuro? Non lo so, voglio stare qui e poi vediamo…”

Pedro ha commentato in zona mista nel post partita la vittoria della Lazio in Europa League contro i francesi del Nizza.

Gennaro Di Finizio 3 ottobre 2024 (modifica il 3 ottobre 2024 | 22:30)

Vittoria importante della Lazio in Europa League, la seconda in questa edizione: dopo aver superato per 3-0 la Dinamo Kiev, i ragazzi di Marco Baroni si sono imposti per 4-1 contro un Nizza letteralmente travolto. Una Lazio che si trova ora nei piani alti della classifica di Europa League e si candida ovviamente a guadagnare il passaggio del turno con decisione e convinzione.

Tra i protagonisti del match c'è Pedro che al 20' minuto ha sbloccato il match portando i suoi in vantaggio; dopo la rete dello spagnolo, la doppietta di Castellanos ed il gol del solito Zaccagni. Proprio Pedro ha parlato nel post partita in zona mista, commentando la prestazione dei suoi e rispondendo anche sul suo futuro.

Lazio, Pedro commenta la vittoria sul Nizza — "Non è stato semplice come è sembrato, ma siamo in un bel momento di forma e abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo contenti. Gol dopo tanto tempo? Sono contento dell'aver aiutato la squadra segnando, era tanto che non succedeva. Volevo segnare anche per me stesso, per prendere fiducia e che posso stare qua", ha detto il giocatore della Lazio ai cronisti presenti.

Lazio, la risposta di Pedro sul futuro — Il giocatore della Lazio ha anche risposto a chi gli ha chiesto del suo futuro: "Non lo so, difficile dire qualcosa adesso. Voglio stare qua fino alla fine e al termine della stagione vediamo cosa succederà. Io per ora sto bene, voglio godermi questo anno e vediamo cosa succede", le parole di Pedro.