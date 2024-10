Nizza, Haise: “Lazio tra le più forti in Europa League”

Franck Haise, allenatore del Nizza, ha parlato in conferenza stampa della trasferta complicata in Europa League dei francesi sul campo della Lazio.

La Lazio sul cammino del Nizza in questo nuovo format dell'Europa League. Il club situato sulla Costa Azzurra alla ricerca dei primi tre punti dopo il pareggio interno contro la Real Sociedad per 1-1. Un calendario non semplice quello dei francesi, ora alle prese con un'altra sfida complicata come quella dell'Olimpico. Alla vigilia di questo atteso match, Franck Haise ha elogiato i biancocelesti e spiegato tutte le difficoltà che i propri ragazzi incontreranno.