Lazio, Baroni: “Dobbiamo imparare a gestire i momenti. Con Nizza qualche cambio”

L'allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro il Nizza in merito all'ottimo momento dei biancocelesti in campionato.

Gennaro Dimonte 2 ottobre - 16:31

Grande entusiasmo in casa Lazio dopo i risultati convincenti in campionato. Il 2-3 sul campo dell'allora capolista Torino ha evidenziato il grande lavoro che Marco Baroni sta svolgendo in queste prime giornate. Piccola nota di demerito il dieci gol subiti a fronte dei dodici segnati. Vigilia di Europa League per i biancocelesti che vogliono confermarsi dopo il netto 0-3 contro la Dinamo Kiev nel match inaugurale. Di questo e tanto altro ha parlato l'allenatore del club capitolino nella conferenza stampa prematch contro il Nizza all'Olimpico.

Lazio, Baroni: "Subiamo troppo ma non accadrà più" — Marco Baroni è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Nizza di Europa League: "Non sarà semplice fare risultato contro i francesi domani. Loro giocano 3-4-2-1 o 3-4-3 dando ampiezza soprattutto sulle fasce. Dovremo mettere in campo la migliore versione di noi stessi per fare bene. Stiamo cercando di dare identità e intensità alle nostre partite, siamo sulla strada giusta".

I risultati sul campo hanno trasformato lo scetticismo in euforia ma l'allenatore biancoceleste predica calma: "L'equilibrio è fondamentale, dobbiamo imparare a gestire i momenti. Mi piace quando una squadra sente dolore per una sconfitta, vuol dire che stiamo lavorando nel verso giusto. Cambieremo qualcosa, troppe partite ravvicinate ci impongono di far rifiatare qualcuno. Dal primo giorno ho detto di avere a disposizione una squadra forte, si vedeva dai dati. La grande partecipazione dei ragazzi in allenamento mi sta agevolando il lavoro. Per arrivare a raggiungere gli obiettivi prefissati però dobbiamo solo pensare a migliorare".

Sui troppi gol presi e le prestazioni di Vecino: "Siamo quarti per numero di tiri subiti, è vero, ma nella stessa classifica per pressing contro l'avversario. Questa è una squadra che vuole sempre giocare in attacco ma stiamo lavorando anche sulla fase difensiva. Dieci gol subiti sono tanti ma con il passare del tempo certe situazioni non accadranno più. Vecino? Ha una condizione straripante, per noi è fondamentale averlo così".