Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata dai suoi contro il Nizza.

La Lazio si è imposta, per la seconda volta, in questa Europa League: vittoria larga e convincente contro il Nizza: 4-1 finale con le reti di Zaccagni, Pedro e la doppietta di Castellanos. La squadra biancocelesti ha inanellato tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, diventando protagonista in Italia ma anche al di fuori dei confini nazionali.