Porto re del mercato…in uscita: 823 milioni di cessioni negli ultimi 10 anni!

Quando si tratta di società esperte di calciomercato, il Porto è senza dubbio in cima alla lista. Nell’ultimo decennio i Dragões hanno ceduto giocatori per 823 milioni di euro e nello stesso periodo hanno pagato solo la metà in acquisti. Dalla stagione 2011-12 la squadra lusitana, prossima avversaria della Lazio nei sedicesimi di Europa League, ha avviato una pianificazione sportiva ed economica che continua a dare i suoi frutti fino ad oggi. Secondo i dati del portale Transfermarkt, i 29 volte campioni di Portogallo hanno incassato 823 milioni di euro e ne hanno spesi solo 407, praticamente la metà.

La cifra che i Reds hanno pagato per Díaz è superata solo da Éder Militao, che dopo essere passato per l’Estádio do Dragão ha iniziato un nuovo percorso nell’estate 2019 con il Real Madrid, team che ha sborsato 50 milioni di euro per le sue prestazioni, godendo delle qualità del brasiliano in fase difensiva e offensiva.