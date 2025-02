Sfida ad alta quota in Portogallo tra Porto e Sporting Lisbona: la nostra preview per il big match del do Dragao.

Luca Paesano Redattore 7 febbraio 2025 (modifica il 7 febbraio 2025 | 09:56)

Il weekend calcistico in Portogallo si apre con il botto: venerdì sera, allo Stadio do Dragao, va in scena una delle sfide più sentite del campionato, il derby tra Porto e Sporting Lisbona. Fischio d’inizio previsto per le ore 21:15, con la gara valida per la ventunesima giornata di Liga Portugal Betclic. Una partita che promette emozioni, spettacolo e possibili ribaltoni in classifica.

Porto in crisi, serve una svolta — Non è il miglior momento della stagione per il Porto, che arriva a questo big match con un rendimento altalenante. I Dragoes non vincono in campionato dal 28 dicembre 2024 e sono ancora alla ricerca del primo successo nel 2025. La squadra di Martìn Anselmi ha collezionato solo un successo nelle ultime sette partite disputate tra Liga Portugal, Taca de Portugal ed Europa League, raccogliendo invece due pareggi e quattro sconfitte. Un cammino preoccupante che ha allontanato i biancoblu dalla vetta della classifica: il Porto è attualmente terzo, a otto punti proprio dallo Sporting capolista.

Sporting Lisbona, momento d’oro per i Leoes — Dall’altra parte, lo Sporting Lisbona arriva al Dragao in piena fiducia. I biancoverdi sono imbattuti in campionato da sette partite e guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Benfica. Dopo un inizio complicato seguito all’addio di Ruben Amorim, il nuovo corso in panchina ha trovato stabilità e risultati, con tre vittorie consecutive che hanno rilanciato la corsa dei Leoes. Un successo venerdì sera potrebbe rappresentare un altro colpo importante nella corsa al titolo, mettendo ulteriore pressione sulle inseguitrici.

Porto-Sporting Lisbona, i precedenti della sfida — I precedenti più recenti tra le due squadre sono sbilanciati in favore della formazione biancoblu. Il Porto ha vinto 6 delle ultime 10 sfide contro lo Sporting Lisbona, dimostrando e confermando una generale supremazia nel confronto con i biancoverdi. Dal canto proprio, i Leoes hanno invece trovato il successo in tre occasioni, mentre la sfida è terminata una sola volta in parità.

È curioso, tuttavia, osservare che 2 delle 3 vittorie dello Sporting Lisbona sono arrivate proprio nelle ultime due sfide tra le due squadre. I biancoverdi, infatti, si sono imposti per 1-0 nello scontro di appena un mese fa, in Coppa di Portogallo, grazie alla rete di Gyokeres. Ancor prima, a fine agosto, hanno trionfato per 2-0 nel match della quarta giornata di Liga Portugal, con i gol di Gyokeres e Geny Catamo.

Porto-Sporting Lisbona, probabili formazioni — Martìn Anselmi va verso la conferma dello stesso undici mandato in campo nell’ultima sfida contro il Rio Ave. Sempre fuori dai giochi Ivan Marcano e Marco Gruijic, alle prese con i propri infortuni. Davanti a Diogo Costa allora ci dovrebbero essere Djalò, Perez e Otavio. Sulle fasce spazio a Joao Mario e Francisco Moura, con Wendell ancora non al top. Borges e Rodrigo Mora invece supporteranno Samu Omorodion.

Rientrano a far parte dei convocati in casa Sporting, invece, Victor Gyokeres e Hidemasa Morita. Tuttavia, Rui Borges ha annunciato in conferenza stampa che i due non sono certi di poter prendere parte al match. Salvo novità, dunque, per i biancoverdi dovrebbe essere riconfermato il 4-4-2 con Trincao e Harder in attacco. Torna Daniel Braganca in mezzo al campo, al fianco di Hjulmand.

Porto (3-4-2-1): Diogo Costa; Tiago Djalò, N. Perez, Otavio Ataide; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura; Goncalo Borges, Rodrigo Mora; Omorodion. Allenatore: Martìn Anselmi.

Sporting Lisbona (4-4-2): Rui Silva; Ivan Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Geny Catamo, Hjulmand, Daniel Braganca, Geovany Quenda; Francisco Trincao, Harder. Allenatore: Rui Borges.

Porto-Sporting Lisbona, il pronostico della sfida — Sporting Lisbona leggermente favorito nello scontro diretto di questa sera secondo i principali bookmakers. La vittoria dei biancoverdi al Estadio do Dragao vale 2.50, mentre il successo della formazione di Martìn Anselmi si trova intorno al 2.75. Il pareggio al termine del match tra le due squadre è dato invece a 3.25. Per le agenzie di scommesse c’è da aspettarsi una sfida che segua la falsa riga degli ultimi incontri, con tanti gol da entrambe le parti. Il Goal è quotato infatti ad 1.65, mentre si trova un po’ più alta, intorno all’1.85, la quota dell’Over 2,5.

Il Porto non ha mai perso in casa il Liga Portugal fin qui, e di fronte al proprio pubblico ha incassato appena 3 gol in 10 partite. Il match potrebbe essere allora più bloccato in una fase iniziale, per poi sbloccarsi nella ripresa. La X nel primo tempo è quotata a 2.10. Plausibile in tal senso anche la combo Multigol 0-1 primo tempo + Multigol 1-3 secondo tempo a 1.90. Considerando le statistiche delle due formazioni, è molto interessante anche la giocata sul minuto della prima rete della sfida: il primo gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo si trova a 4.80.

Dove vedere Porto-Sporting Lisbona — L’attesa sfida tra Porto e Sporting Lisbona, in programma venerdì 7 febbraio alle 21:15, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Una partita imperdibile per gli appassionati di calcio portoghese, che potrebbe riservare grandi sorprese e avere un impatto significativo nella corsa al titolo di Liga Portugal Betclic.