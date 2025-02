Gol allo scadere e due espulsioni: finale di gara folle all'Estadio do Dragao, con il Porto che acciuffa il pareggio contro lo Sporting.

Luca Paesano Redattore 7 febbraio - 23:38

Fischio finale all'Estadio do Dragao. Lo Sporting Lisbona non riesce a battere il Porto e perde a pochi secondi dalla fine la chance di allungare in vetta alla classifica della Liga Portugal. La formazione guidata da Rui Borges sale a quota 51 punti e si porta momentaneamente a +7 dal Benfica, che sarà impegnato domani contro il Moreirense. Alla rete di Ivan Fresneda sul finale della prima frazione di gioco, risponde il gol di Namasi in un folle finale di partita.

Porto-Sporting, la cronaca del primo tempo — La sfida non ha bisogno di molte presentazioni. Ad affrontarsi sono due delle squadre più prestigiose del calcio portoghese, divise da una rivalità storica, e l'atmosfera all'Estadio do Dragao è come sempre incandescente. L'uomo più pericoloso dei primi minuti di gioco è Goncalo Inacio, che ci prova non una, ma ben due volte di testa sugli sviluppi prima di un corner e poi di una punizione. Il difensore portoghese però non riesce in nessuna delle due occasioni a trovare la via del gol, prima trovando i guantoni di Diogo Costa e poi non centrando lo specchio della porta. Il copione comunque è chiaro, e sono i Leoes a fare la partita.

Al 22' cambio forzato per Rui Borges, che perde Joao Simoes per infortunio: al suo posto entra Zeno Debast. La prima vera occasione per il Porto arriva al 28', con una bella conclusione di Pepe che però si stampa sulla traversa. Il gol è nell'aria, e allora dall'altra parte del campo ci prova Trincao, ma il tentativo finisce nuovamente a lato. Sul finale del primo tempo, però, arriva l'episodio che stappa la sfida. Geovany Quenda scappa via sulla fascia sinistra e mette il pallone a rimorchio per Fresneda, che calcia e trova la deviazione che batte Diogo Costa. Lo Sporting Lisbona trova il vantaggio al 43'.

Porto-Sporting, la cronaca del secondo tempo — Il Porto deve reagire, e allora prova immediatamente a dare una scossa con Joao Pedro, che si inserisce bene tra le maglie dello Sporting ma spedisce di poco a lato. Sul fronte opposto ci prova Harder, ma l'esito è lo stesso. L'attaccante biancoverde ci riprova anche poco dopo sugli sviluppi di un corner, ma la palla ancora una volta non trova lo specchio della porta. Al 69' arriva il primo tiro in porta dei padroni di casa, con Pepe che stacca di testa e trova una grandissima risposta in tuffo di Rui Silva. Rui Borges capisce che deve chiuderla, e allora manda in campo l'artiglieria pesante.

Al 70' entra Gyokeres, che regala subito una palla splendida per Geovany Quenda, che a tu per tu con Diogo Costa spedisce incredibilmente alto. Lo Sporting sciupa, e il Porto resta allora in partita. Il pubblico spinge, ma la formazione di Martìn Anselmi fatica a creare situazioni pericolose. Le iniziative si affidano per lo più all'estro dei singoli e ai piedi di Rodrigo Mora. Quando il match sembrava avviarsi ormai ai titoli di coda, arriva il clamoroso colpo di scena. Sull'imbucata fantastica di Vieira, Samu Omorodion si getta in scivolata e serve un pallone perfetto a Namaso, che a porta vuota deve solo appoggiarla in gol.

Il finale al do Dragao è un mix di follia e adrenalina. Sull'ultima occasione lo Sporting chiede un rigore per un intervento molto al limite di Pedro su Geovany Quenda. Nel frattempo si accende una mischia in mezzo all'area di rigore che la risolve con un rosso a Matheus Reis. C'è un corner da battere, ma Joao Pinheiro non fa in tempo a ristabilire la calma che ripartono le scintille in mezzo all'area. Il direttore di gara la risolve alla stessa maniera: altra espulsione, questa volta decisamente esagerata, per Diomande. Si riparte allora con lo Sporting in nove uomini, ma non c'è più tempo. Dopo la battuta del corner, arriva il triplice fischio che scatena la rabbia del Porto, che sperava invece di poter proseguire qualche altro secondo. Il tabellino finale recita 1-1.