Porto e Sporting Lisbona si affrontano questo venerdì nell'anticipo di Liga Portugal: il programma del big match di campionato.

Luca Paesano Redattore 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 12:42)

Il weekend di calcio portoghese si accende subito con la super sfida tra Porto e Sporting Lisbona. Venerdì sera, nell’anticipo di Liga Portugal, le due squadre si affrontano in uno dei derby più accesi e sentiti del paese. L’appuntamento con il calcio d’inizio allo Stadio do Dragao è fissato alle ore 21:15 e promette come sempre di regalare emozioni e spettacolo.

Porto-Sporting Lisbona, come arrivano le due squadre alla sfida — Non è sicuramente il miglior momento della stagione per il Porto, che si presenta al big match con uno storico tutt’altro che entusiasmante. I Dragoes, infatti, non centrano una vittoria in campionato dal 28 dicembre 2024 e sono ancora alla ricerca dei primi 3 punti del 2025. I biancoblu arrivano al derby dopo aver ottenuto due pareggi nelle ultime due giornate, contro Rio Ave e Santa Clara, e dopo aver perso le due partite precedenti, contro Gil Vicente e Nacional. Considerando anche la sfida di Taca de Portugal, proprio con lo Sporting Lisbona, e le due gare di Europa League, la formazione di Oporto ha vinto solamente una delle sette partite giocate nel nuovo anno.

Risultati che hanno fatto perdere tanto terreno ai Dragoes e che hanno portato all'inevitabile esonero di Vitor Bruno. Da 10 giorni, sulla panchina è arrivato l'argentino Martìn Anselmi, con il compito di provare a risollevare una squadra che si trova ora al terzo posto in classifica, ad 8 punti proprio dallo Sporting capolista.

I biancoverdi sono imbattuti in campionato da 7 partite e si presentano alla super sfida di venerdì da primi in classifica, con 6 punti di vantaggio sul Benfica che insegue. I Leoes stanno vivendo un’altra stagione straordinaria dopo quella dello scorso anno e hanno assorbito egregiamente l’urto del cambio di allenatore.

L’addio di Ruben Amorim non è stato certamente indolore, ed è infatti subito dopo l’avvicendamento in panchina che lo Sporting ha dovuto affrontare il periodo più critico dell’anno. Quattro sconfitte consecutive tra campionato e Champions League; poi, i Leoes hanno ripreso il passo e sono tornati a macinare punti su punti. Tre vittorie di fila per i biancoverdi, che con un successo nel match di venerdì potrebbero dare un altro colpo netto alla Liga Portugal.

Porto-Sporting, dove vedere la partita in tv e in streaming — Il derby portoghese tra Porto e Sporting Lisbona si giocherà venerdì 7 febbraio, con calcio di inizio alle 21:15 allo Stadio do Dragao. La gara, in agenda per la ventunesima giornata di Liga Portugal Betclic, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per poter seguire la partita sarà necessario sottoscrivere prima l’abbonamento alla piattaforma. La sfida tra Porto e Sporting Lisbona potrà essere vista anche in streaming, collegandosi al sito di DAZN oppure tramite app su pc, smartphone, tablet e console.