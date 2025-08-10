L'andamento generale e quello al do Dragão per comprendere al meglio come potrebbe terminare la partita di lunedì 11 agosto

Filippo Montoli 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 16:02)

La partita che chiude la prima giornata della Liga Portugal è Porto-Vitoria Guimaraes. La gara è in programma domani sera, al Estadio do Dragão, alle ore 21:45 italiane. I padroni di casa cercano di partire subito forte per rispondere alla vittoria dello Sporting Lisbona e per cominciare al meglio la stagione, dopo quella deludente dell'anno scorso. Gli ospiti inseguono il medesimo obiettivo, ma per riottenere la qualificazione europea mancata per un soffio. Ecco statistiche e precedenti di Porto-Vitoria Guimaraes.

Porto-Vitoria Guimaraes, statistiche e precedenti del match — La storia di questo incontro è molto antica. Le due squadre si sono affrontate per ben 183 volte da inizio Novecento. I dati sono nettamente a favore del Porto, che può infatti contare 120 vittorie contro le sole 25 del Vitoria Guimaraes e i 38 pareggi. Proprio in parità è terminata l'ultima partita, giocatasi tra l'altro al do Dragão.

Il fattore campo per i numeri è più che decisivo in questo caso. Nelle 87 volte che le gare sono state disputate ad Oporto, sono 67 le vittorie dei padroni di casa e solo 5 quelle degli ospiti. Per questo motivo è molto strano il fatto che le ultime tre volte che il Vitoria è uscito con dei punti dalla sfida sono state proprio in trasferta. In campionato, tra l'altro, è da due partite casalinghe che il Porto non vince.

Anche il dato dei gol è nettamente favorevole ai padroni di casa. I Dragões hanno realizzato la bellezza di 403 reti, con una media superiore alle due a partita. Il Vitoria Guimaraes, invece, si ferma a quota 158, quindi con meno di un gol a gara. Le reti non mancano in questa sfida, tanto che l'ultimo 0-0 tra le due squadre risale al febbraio del 2019 e quello prima addirittura al febbraio del 2005. La classifica marcatori dell'incontro vede in vetta solo giocatori biancoblu. Il podio è formato da Jardel con 8 gol, Jacskon Martinez con 7 e Moussa Marega con 6.