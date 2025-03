Lusitani a caccia della rimonta a Lisbona: ecco come vedere Portogallo-Danimarca in tv e streaming e le scelte ufficiali di Martínez e Riemer

Nancy Gonzalez Ruiz 23 marzo 2025 (modifica il 23 marzo 2025 | 12:09)

Tutto pronto per l’ultimo atto: Portogallo e Danimarca si affrontano a Lisbona per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League. Dopo l’1-0 danese firmato Hojlund all’andata, Cristiano Ronaldo e compagni sono obbligati a vincere per restare in corsa verso le Final Four. A fare da cornice sarà l’Estádio José Alvalade, pronto a spingere i lusitani contro una Danimarca solida e aggressiva. Ecco dove seguire la partita in diretta e le probabili formazioni.

Portogallo-Danimarca: come e dove seguire il match La sfida di ritorno tra Portogallo e Danimarca, in programma domenica 23 marzo alle 20:45, sarà visibile gratuitamente in diretta su UEFA.tv, la piattaforma ufficiale della federazione europea. Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti televisivi per la gara, quindi non sarà disponibile su Rai, Sky o NOW. Basterà registrarsi su UEFA.tv per accedere al live streaming e non perdere nemmeno un minuto della sfida.

Portogallo-Danimarca: la situazione e cosa c’è in palio All’Alvalade si riparte dall’1-0 ottenuto dalla Danimarca a Copenaghen, grazie al guizzo decisivo di Rasmus Hojlund. Per il Portogallo, che ha dominato il proprio girone davanti a Croazia e Scozia, serve un successo con almeno due gol di scarto per staccare il pass per le semifinali. Cristiano Ronaldo guida un gruppo carico e determinato, mentre i danesi di Brian Riemer cercheranno di difendere il vantaggio con organizzazione e ripartenze. Chi passa, troverà una tra Germania e Italia (in vantaggio i tedeschi dopo l’andata) nelle Final Four di giugno.

Probabili formazioni Portogallo-Danimarca — Roberto Martinez dovrebbe puntare ancora sul tridente pesante con Neto e Leao ai lati di Ronaldo, mentre a centrocampo spazio alla coppia parigina Vitinha-Neves insieme a Bruno Fernandes. Riemer conferma il 4-3-3 con Eriksen e Hojlund titolari.

Portogallo (4-3-3):Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Ct: Martínez.

Danimarca (4-3-3):

Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Hjulmand, Norgaard, Eriksen; Skov Olsen, Hojlund, Damsgaard. Ct: Riemer.

L’Alvalade pronto a esplodere L’Estadio José Alvalade di Lisbona, casa dello Sporting, farà da teatro a questa sfida decisiva. Con una capienza di oltre 50.000 posti, l’impianto sarà un fattore determinante per spingere il Portogallo verso la rimonta. Fischio d’inizio fissato per le 20:45, con la città di Lisbona pronta a vivere una notte europea ad alta intensità.