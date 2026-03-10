Una "fragranza" abbastanza particolare proveniente dai tifosi ha dato fastidio alla panchina ospite con un effetto a catena per sanzionare i responsabili e condannare l'accaduto.

Se l'avevate sentite di tutte i colori, crediamo fermamente che questa vi mancava all'appello. Voliamo in Portogallo, più precisamente ad Alverca. Dove il club di proprietà di Vinicius Jr, l'attaccante del Real Madrid, ha ricevuto una multa di quasi 800 euro per un particolare odore proveniente dalla curva dei propri tifosi nell'ultima partita di campionato.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Puzza di marijuana in campo, l'Alverca subisce 765 euro di multa — Sabato pomeriggio si è giocata la sfida tra Alvercae AVS, partita molto combattuta e nonostante i favori dei pronostici per i padroni di casa, il risultato finale è stato uno scialbo 0-0 contro i fanalini di coda della Primeira Liga. A movimentare una partita abbastanza spenta in campo ci hanno pensato... i tifosi di casa.

Per "combattere la noia", i tifosi dell'Alverca hanno usufruito di alcune sostanze tutt'altro che legali, nella propria curva. Secondo quanto riportato dal giudice sportivo, l'odore della sostanza fumata dai supporters di casa, sarebbe stato così forte, che molti componenti della panchina dell'AVS sono stati costretti a spostarsi.

Per questo motivo, il club di Vinicius ha ricevuto una multa di 765 euro. Un episodio abbastanza singolare, forse unico nel mondo del calcio. Che è stato ripreso da tantissimi utenti sui social, che hanno deriso la scelta e la sanzione. Sul caso non ci sono state dichiarazioni da parte del club portoghese, che secondo fonti locali avrebbe già pagato la multa.

