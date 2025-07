L’artista portoghese Bemma ha realizzato una toccante copertina PlayStation sulla sabbia della spiaggia di Caxias per rendere omaggio a Diogo Jota e al fratello André Silva, scomparsi in un incidente stradale in Spagna.

Davide Capano Redattore 12 luglio - 10:56

Un’opera sulla sabbia per ricordare Diogo Jota — Sulla spiaggia portoghese di Caxias è comparsa un’opera d’arte tanto effimera quanto potente. L’artista Bemma ha realizzato un tributo unico: una copertina immaginaria di un videogioco per PlayStation, dedicata a Diogo Jota, ex attaccante del Liverpool, tragicamente scomparso insieme al fratello André Silva in un incidente stradale avvenuto in Spagna.

Le parole commoventi dell’artista Bemma su Instagram — Nel post pubblicato su Instagram, Bemma ha accompagnato la foto dell’opera con queste parole toccanti:

“Omaggio a Diogo Jota e André. Diogo Jota amava giocare alla PlayStation: è lì che si divertiva. Oggi ho realizzato la copertina di un gioco solo per lui. Perché certi giocatori non lasciano mai il gioco, cambiano solo livello. Per Diogo e André, ovunque siano.”

Un messaggio profondo, che fonde arte, sport e riflessione sul significato della memoria.

Una copertina per chi non lascia mai il gioco L’opera non è solo visivamente suggestiva, ma carica di significato simbolico. Diogo Jota era noto anche per la sua passione per i videogiochi, in particolare la PlayStation.

(Foto tratta da profilo Instagram @bemma__26)

L’idea che “certi giocatori non lasciano mai il gioco, ma cambiano solo livello” ha colpito profondamente il cuore dei fan, donando al tributo un valore spirituale e universale.

Un omaggio anche ad André Silva — L’omaggio non si limita a Diogo: l’artista ha ricordato anche André Silva, fratello del calciatore, morto nello stesso tragico incidente. La dedica unisce arte e lutto, fratellanza e memoria, trasformando una spiaggia in luogo di commemorazione.

L’emozione dei fan: “Indimenticabile” — Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. In tanti hanno commentato con messaggi di commozione e gratitudine per il gesto dell’artista, che ha saputo trasformare il dolore in bellezza.L'immagine della copertina sulla sabbia è diventata virale, suscitando emozione in tutta la comunità calcistica e non solo.

Dove si trova la spiaggia di Caxias? — Caxias è una località marittima nel comune di Oeiras, nella regione metropolitana di Lisbona, in Portogallo. Si trova lungo la suggestiva Linha de Cascais, tra Lisbona e Cascais, ed è facilmente raggiungibile in treno dalla stazione di Cais do Sodré in circa 20 minuti.

La Praia de Caxias è incorniciata da due fortificazioni storiche, il Forte de São Bruno e il Forte da Giribita, e offre un ambiente tranquillo e familiare, con sabbia dorata e acque calme. Un luogo carico di bellezza e storia, perfetto per accogliere un’opera così simbolica e delicata.