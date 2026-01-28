Tre impianti di tre squadre delle categorie minori hanno subito discreti danni dopo la forte tempesta dell'uragano Kristin

Mattia Celio Redattore 28 gennaio - 19:30

Nelle prime ore del mattino di mercoledì 28 gennaio, il Portogallo è stato devastato da forti raffiche di vento e piogge provocate dall'uragano Kristin. Come riporta il quotidiano A Bola, diverse strutture sono rimaste danneggiate a seguito dei forti venti, tra questi si contano anche tre stadi. Ecco la situazione nel paese lusitano.

Portogallo, neanche gli stadi sono immuni all'uragano Kristin — Forti raffiche di vento si sono abbattute sul Portogallonelle prime ore della mattina. A causa della forza dell'uragano Kristin diverse strutture sono state abbattute mentre altre hanno subito discreti danni, tra cui tre stadi. Il tetto dello stadio Dr. Magalhães Pessoa, sede dell'UD Leiria e dove si sono si disputate le final four della Coppa di Lega, è stato danneggiato. Nel frattempo, anche la sede dell'Oriental, storico club di Lisbona, è stata colpita dalla tempesta.

L'Estádio Engenheiro Carlos Salema, dove il club gioca nel Campeonato de Portugal (terza divisione), ha visto crollare i tetti e distruggere parte dei muri. Stessa situazione per lo stadio del CD Alcains che, nelle ultime ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Dopo la tempesta che ha colpito durante la notte, ci siamo svegliati con questa scena devastante al nostro Trigueiros de Aragão. Ciononostante, con una partita in programma contro l'Idanhense per questa domenica, Alcains informa che solo l'area VIP sarà temporaneamente chiusa".

Anche l'Oriental ha rilasciato un comunicato: "Oggi il cielo è grigio sul nostro campo. Le condizioni meteorologiche di ieri sera hanno devastato il nuovo tetto delle tribune del Campo 7, provocando danni significativi ad un'infrastruttura recentemente ristrutturata. Stiamo già valutando la situazione, in contatto con gli enti responsabili, dando priorità assoluta alla sicurezza degli atleti, delle famiglie e di tutti coloro che vivono e respirano il club. È un momento difficile, ma il nostro club saprà, come sempre, rialzarsi, ricostruirsi e andare avanti".