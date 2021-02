Portuguesa, il club di Vavá e Garrincha lancia un appello: Centenario, Real Madrid gioca con noi!

L’invito della Portuguesa, team della Serie D brasiliana, al Real Madrid per giocare un’amichevole in occasione del centenario del club carioca

La Portuguesa, società che milita nella quarta divisione del calcio brasiliano, ha chiesto al Real Madrid, attraverso i social network, di giocare un’amichevole per festeggiare i 100 anni di esistenza con l'hashtag #AceitaRealMadrid.

Il team con sede nella ‘Isla del Gobernador’, a Rio de Janeiro, celebra il centenario il 17 dicembre 2024 e ha, tra i suoi maggiori successi, un record che nessuno è stato in grado di ripetere in più di 50 anni di storia del pallone. Sì, perché è l’unica squadra del Brasile capace di battere il Real al Santiago Bernabéu. La partita, disputata il 4 settembre 1969, terminò 2-1 a favore del club bianco-verde-rosso.

Ora però non si tirano indietro e sperano di ripetere quel traguardo contro i blancos. Accetteranno l’invito dall’altra parte dell’oceano?

Nonostante adesso non navighi in buone acque, la Portuguesa è nota per pagine importanti scritte nel futbol carioca: ha giocato più di 130 gare internazionali contro vari e rinomati rivali, conquistando pure dieci campionati statali. Poi tra i grandi calciatori che hanno indossato questa maglia ci sono Vavá e Garrincha. Mica male…