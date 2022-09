Post Everton, CR7 nei guai: niente sconti, deferito dalla FA

Il gesto di rabbia dopo il match contro l'Everton non è passato inosservato

La Football Association (FA) ha deciso di non fare sconti a nessuno, neanche a Cristiano Ronaldo. Lo status di intoccabile non basta al portoghese che si è visto arrivare un deferimento in seguito al brutto gesto fatto dal campione dopo la partita contro l'Everton.