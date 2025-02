Postecoglou: “Sappiamo la nostra situazione. Oggi abbiamo difeso bene”

Postecoglou ha commentato la vittoria del Tottenham nel derby contro il Brentford: le dichiarazioni nel post partita

Il Tottenham torna a vincere anche in Premier League: 2-0 degli Spurs nel derby sul campo del Brentford. La squadra di Postecoglou è ora al 14esimo posto in classifica con 27 punti raccolti in 24 partite. La zona Europa è già fuori dalla portata dei londinesi, ma il tecnico torna a respirare. Nel post partita, Postecoglou ha parlato così: "Non è facile venire qui, loro segnano molti gol in casa e il modo in cui giocano... mettono molti palloni in area, rimesse laterali, cross, calci piazzati, con cui devi fare i conti".

Tottenham, Postecoglou: "Non abbiamo concesso nulla al Brentford" — "Di nuovo, giocando giovedì sera praticamente con la stessa squadra, abbiamo dovuto trincerarci. Penso che i ragazzi lo abbiano fatto in modo eccezionale. Per la maggior parte non abbiamo concesso loro nulla di netto. Ogni possibilità che hanno avuto è stata sotto pressione ed abbiamo permesso alla qualità del nostro calcio di danneggiarli andando dall'altra parte".

Postecoglou si è poi soffermato sulle prestazioni di Archie Gray e Ben Davies: "Uno di loro non è un difensore centrale! Continuiamo a dimenticare che Archie sta imparando il suo mestiere lì. Ben è stato fantastico per noi, assolutamente. Archie sta facendo un lavoro incredibile. Passa così tanto inosservato, ma sta crescendo di continuo. Sarà un giocatore importante per noi. L'intera squadra si è assunta il compito di difendere la nostra area oggi. I difensori hanno avuto molto aiuto da tutti gli altri. La squadra ha lavorato duramente e ha ottenuto i suoi frutti".

Sulla situazione di classifica: "Guarda, sappiamo in che situazione ci troviamo. Non è una bella situazione in campionato e dobbiamo cambiare le cose. Abbiamo attraversato un periodo difficile, di sicuro. Lentamente stiamo recuperando giocatori. Oggi abbiamo avuto Djed (Spence, ndr) di ritorno e ha fatto un'enorme differenza".

Postecoglou accoglie Danso: "È un difensore davvero forte" — "Abbiamo una nuova faccia in campo, con giocatori che torneranno da un infortunio nelle prossime due settimane. - ha proseguito l'allenatore del Tottenham - Questo darà una spinta a tutti e dobbiamo mantenere questa forma in campionato ora, uscire dalla situazione in cui ci troviamo e poi affrontare gli altri grandi impegni che ci attendono".

Ancora sul momento degli Spurs: "I giocatori stanno attraversando un periodo difficile, ci tengono, fa male questa situazione e soprattutto la nostra posizione in campionato e le partite che abbiamo perso. Vedo quanto fa loro male. L'ho detto un paio di volte, sono esseri umani e gli abbiamo già chiesto molto. Di fare gli straordinari giovedì, domenica, giovedì, domenica, costantemente, senza molto riposo. Quindi, ci tengono e dovrebbero godersi la giornata oggi, se la sono guadagnata".

Infine, Postecoglou accoglie il neo acquisto Danso: "Sono davvero emozionato di avere Kevin. È un difensore davvero forte, ha avuto una grande carriera già e sta arrivando all'età in cui vuole davvero dare il massimo. Ha anche una personalità davvero buona. Penso che il gruppo sarà contento di averlo e lui si divertirà. Arriva al momento giusto per noi, con Radu (Dragusin, ndr) che si è infortunato. Sono sicuro che darà un grande contributo". Il Tottenham torna a vincere e sorridere anche in campionato.

