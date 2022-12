Pre-derby a Craiova: l’Universitatea punisce 3 sui giocatori e la U li corteggia…

Adrian Mititelu ha elogiato Andrei Ivan, Jovan Markovic (due dei colpiti dalla purga del tecnico Universitatea) e Stefan Baiaram prima del derby di Craiova e ha ammesso che li avrebbe trasferiti all'FC U Craiova in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, il boss della squadra preparata da Nicolo Napoli è sicuro che Mirel Rădoi si affiderà ai tre nel match in programma sabato: "Io non interferisco, è il loro lavoro. Non voglio essere coinvolto in un altro club. Lasciando da parte la rivalità che c'è tra di noi, è loro diritto fare i propri affari come vogliono. Preferirei che Ivan non giocasse, ma nessun problema, è il loro miglior giocatore. Ivan, Markovic, sono giocatori molto, molto bravi. Ivan, Markovic e Baiaram sono la loro tripletta d'oro, non possono permettersi di lasciarli fuori. Tanto più che non vedono l'ora di batterci...".