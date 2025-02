Tony Scholes, Chief Football Officer della Premier League spiega che non sarà possibile posticipare l'inizio della prossima stagione per non intasare un calendario già molto fitto d'impegni

Danilo Loda 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 11:53)

La Premier League non intende piegarsi alle decisioni della FIFA e non prevede alcun posticipo dell'inizio della prossima stagione, nonostante la Coppa del Mondo per Club si svolgerà tra il 15 giugno e il 13 luglio. Questo significa che squadre come il Manchester City e il Chelsea, uniche rappresentanti inglesi nel torneo, avranno solo un mese di riposo prima di riprendere le competizioni ufficiali.

Una presa di posizione netta — Tony Scholes, Chief Football Officer della Premier League, ha espresso in modo chiaro la posizione della lega inglese in un'intervista rilasciata al The Telegraph: "Perché dovremmo modificare il nostro calendario per una competizione che la FIFA ci ha imposto e con cui non siamo d'accordo?" ha dichiarato Scholes. Secondo lui, la decisione di non rinviare l'inizio della stagione non è solo una questione di principio, ma anche di fattibilità: "Abbiamo studiato attentamente la questione. Il calendario è già estremamente fitto e non possiamo permetterci di ritardare l'inizio della prossima stagione".

Premier League e non solo: un calendario sempre più congestionato — Non è solo la FIFA a preoccupare la Premier League. Anche l' UEFA è nel mirino degli organizzatori del campionato inglese per l'aggiunta di nuove partite alle competizioni europee. Con il nuovo formato della Champions League e l'introduzione dei play-off a eliminazione diretta, le squadre inglesi si troveranno a disputare un numero significativamente maggiore di partite.

"Il Manchester City, per esempio, giocherà due partite in più nella fase a gironi, altre due nei play-off, e potrebbe arrivare fino a sei o sette gare nella Coppa del Mondo per Club. In totale, questo potrebbe significare fino a dieci partite extra in una stagione già congestionata. Il calendario è ormai al limite delle possibilità, è andato troppo oltre", ha aggiunto Scholes.

Soluzioni interne per ridurre il sovraccarico — Non riuscendo a contrastare direttamente questi cambiamenti a livello internazionale, la Premier League sta cercando di intervenire su scala nazionale per alleggerire il carico di impegni per i club. Dopo aver eliminato i replay delle partite di FA Cup in caso di pareggio, ora punta a modificare il formato della Coppa di Lega inglese, eliminando le semifinali con gare di andata e ritorno. "Stiamo facendo tutto il possibile per rendere il calendario il più sostenibile possibile, ma ci troviamo di fronte a una situazione che non dipende da noi ed è incredibilmente difficile da gestire",ha concluso Scholes.

The @FIFACWC 2025 Official Match Ball has been unveiled ⚽️

As the countdown continues to the 32-team tournament in the United States, @adidas has produced an eye-catching design that pays homage to the host nation's flag and boasts cutting-edge technology 🇺🇸

Con il calcio europeo in continua evoluzione e l'aumento delle competizioni internazionali, la battaglia della Premier League per mantenere un equilibrio tra spettacolo e sostenibilità sembra tutt'altro che conclusa.