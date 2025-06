Igor Jesus, centravanti del Botafogo, sta impressionando tutti al Mondiale per Club ed è sempre più vicino all'ingaggio in Premier League

Igor Jesus , centravanti del Botafogo, sta impressionando tutti al Mondiale per Club ed è sempre più vicino all'ingaggio in Premier League: su di lui c'è infatti il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo .

Igor Jesus ha 'stregato' il mondo: pronto il salto in Europa

Tim Vickery, esperto britannico di calcio sudamericano, ha parlato così di Igor Jesus: "Somiglia a Didier Drogba". Un biglietto da visita niente male per il centravanti brasiliano che ha deciso la sfida fra Botafogo e PSG, fondamentale per il club verdeoro per raggiungere gli ottavi di finale della competizione iridata nonostante la sconfitta all'ultimo turno del gironcino contro l'Atletico Madrid.