Giorgio Trobbiani 24 maggio - 10:57

Ha del clamoroso quanto accaduto per l'ultima giornata di Premier League con il Nottingham Forest che non ha concesso l'accredito a Gary Neville, volto di 'Sky Sports': ecco come sono andate le cose.

Neville non ammesso a Nottingham: la reazione e i motivi — Nelle ultime la vicenda legata al mancato accredito di Gary Neville da parte del Nottingham Forest è una delle più calde in Premier League. L'ex giocatore del Manchester United, proprio in merito all'argomento, ha parlato così: "A inizio settimana la redazione di Sky mi ha comunicato che sarei andato a Nottingham per il commento e l'analisi della sfida del Forest. Sono stato però informato nella giornata di ieri che il club di casa non mi garantirà un accredito o l'accesso all'impianto, non ho altra possibilità che togliermi dal commento. Ho sempre espresso il mio pensiero e criticato in maniera corretta e pulita e in questi quattordici anni una cosa del genere non era mai successa. Personalmente è davvero brutto che un club come il Nottingham, di questo livello, si riduca a misure di questo tipo. Ovviamente ciò che sta succedendo è sintomatico di quello che è accaduto nell'ultimo anno nei confronti del club".

Ma perché Gary Neville non è stato ammesso al 'City Ground' di Nottingham?La ragione va ricercata e rimandata indietro a qualche settimana fa quando, l'ex giocatore del Manchester United aveva reputato come 'scandalosa' la discesa in campo di Evangelos Marinakis, patron del Nottingham Forest, per confrontarsi faccia a faccia con Nuno Espirito Santo dopo un pareggio.

Scandalous from that Forest owner. Nuno should go and negotiate his exit tonight with him! The Forest fans,players and manager do not deserve that

— Gary Neville (@GNev2) May 11, 2025

Neville affermò: "Una cosa scandalosa, Nuno dovrebbe andarsene stasera, i tifosi, i calciatori e lo staff non meritano un tale trattamento dal proprietario".