Premier League, oggi Fulham-Tottenham: le probabili formazioni del derby di Londra

Derby di Londra tra Tottenham e Fulham: l'analisi del momento delle due squadre e le probabili formazioni del match.

Lorenzo Maria Napolitano 16 marzo 2025 (modifica il 16 marzo 2025 | 02:01)

Il Tottenham si prepara a sfidare il Fulham in un derby londinese che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni. La partita, valida per ventinovesima giornata di Premier League, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, che hanno obiettivi diversi ma un'unica intenzione: conquistare punti preziosi per il finale di stagione. Gli Spurs arrivano alla sfida dopo un impegno intenso in Europa League, avendo ribaltato lo svantaggio dell'andata contro l'Az Alkmaar per assicurarsi un posto ai quarti di finale della competizione. Il Fulham, invece, sta vivendo una stagione sorprendente e vuole consolidare il suo posizionamento nella parte alta della classifica. Con il sostegno dei propri tifosi a Craven Cottage, la squadra di Marco Silva cercherà di mettere in difficoltà la squadra di Postecoglou.

Il momento di forma delle due squadre — Il Tottenham sta vivendo una stagione piuttosto complicata, che lo vede attualmente al tredicesimo posto in classifica con 34 punti. Dopo un inizio di campionato estremamente negativo, gli uomini di Ange Postecoglou sembrano aver trovato una certa stabilità nelle ultime settimane, raccogliendo 10 punti nelle ultime cinque partite grazie a tre vittorie e un pareggio. Tuttavia, nonostante questo miglioramento, la stagione resta al di sotto delle aspettative per un club abituato a lottare per le posizioni di vertice e per la qualificazione alle competizioni europee.

La vittoria in Europa League contro l’AZ Alkmaar ha portato una ventata di ottimismo, ma ora l'obiettivo è tradurre questo slancio anche nelle prestazioni in Premier League, cercando di scalare posizioni in classifica e concludere la stagione nel miglior modo possibile.

Il Fulham, invece, sta vivendo un’annata decisamente più positiva. La squadra allenata da Marco Silva è attualmente al decimo posto con 42 punti, un risultato che pochi avrebbero pronosticato a inizio stagione. Il Fulham si è dimostrato una delle rivelazioni della Premier League e, nonostante due sconfitte nelle ultime tre partite, continua a essere una delle squadre più interessanti del campionato.

Con tre vittorie nelle ultime cinque partite, la squadra londinese ha dimostrato di poter competere contro avversari di livello superiore e ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. Il sogno europeo rimane ancora possibile, ma per centrare l’obiettivo servirà continuità nei risultati nelle ultime giornate di campionato. La partita contro il Tottenham rappresenta un banco di prova importante per testare le ambizioni della squadra.

Le probabili formazioni — Ange Postecoglou ha confermato che apporterà modifiche alla formazione rispetto alla gara di Europa League contro l’AZ Alkmaar. La gestione delle energie sarà fondamentale, soprattutto considerando il fitto calendario e la necessità di preservare alcuni giocatori chiave per le prossime partite.

In difesa, Micky van de Ven e Cristian Romero sono di nuovo a disposizione. Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma sono pronti a rientrare e potrebbero essere titolari mentre in attacco, Mathys Tel potrebbe essere schierato nuovamente largo, con Dominic Solanke confermato come riferimento centrale. L'assenza di Dejan Kulusevski e Richarlison limita le opzioni offensive, ma il tecnico australiano cercherà di trovare le giuste soluzioni per mettere in difficoltà il Fulham.

Per quanto riguarda il Fulham, Marco Silva dovrà decidere se confermare il 3-4-3 adottato contro il Brighton o tornare al più classico 4-2-3-1. Il ritorno di Adama Traoré, dopo un infortunio alla caviglia, rappresenta un’opzione interessante per il reparto offensivo. In difesa, il tecnico portoghese dovrà scegliere tra Joakim Andersen, Issa Diop e Calvin Bassey per comporre la linea arretrata. Sasa Lukic sarà assente a causa della squalifica, mentre Harry Wilson, Kenny Tete e Reiss Nelson restano indisponibili per infortunio.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Reed; Traore, Pereira, Iwobi; Jimenez.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Spence, Van de Ven, Gray, Udogie; Bentancur, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Tel.

Il pronostico del derby — Il Fulham è una squadra che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le squadre più attrezzate della Premier League e ha le carte in regola per poter affrontare il Tottenham ad armi pari. Dal canto loro, però, gli Spurs possono cavalcare l'onda dell'entusiasmo a seguito del raggiungimento dei quarti di finale di Europa League. Gli ultimi risultati, però, non sono particolarmente convincenti, dato che sono arrivati una sconfitta ed un pareggio. Non è da escludere che questo match possa concludersi in pareggio, con almeno un gol per parte.

Destiny Udogie in azione contro il Wolverhampton. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)