Premier League, Steve Cooper è il nuovo tecnico del Leicester

Il Leicester City, appena promosso in Premier League, ha nominato oggi l'ex allenatore del Nottingham Forest Steve Cooper come nuovo manager con un contratto di tre anni.

Leicester, Cooper prende il posto di Maresca

Il 44enne tecnico sostituisce Enzo Maresca, che ha lasciato il club questo mese per unirsi al Chelsea. Maresca ha guidato il Leicester al ritorno in massima serie, dopo aver concluso la Championship in testa alla classifica.