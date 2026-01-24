Nonostante il nazionale svizzero continui a cambiare paesi e diventare sempre più maturo, il suo carattere provocatorio non lo lascia mai, come dimostrato nel lunch match di oggi.

Pietro Rusconi Redattore 24 gennaio - 19:06

Non è stata una domenica fortunata per il Sunderland. I biancorossi hanno perso punti importanti per la corsa europea nel match contro il West Ham all'Olympic Stadium. La partita non ha avuto storia. Al termine del primo tempo infatti i martelli di Stratford erano già avanti di tre reti a zero. Le firme sono di un ritrovato Crysencio Summerville, del gioiello Mateus Fernandes e del solito capitano Jarred Bowen.

La squadra di Nuno Espirito Santo guadagna così 3 punti fondamentali per la salvezza, non riuscendo tuttavia ancora ad uscire dalla zona rossa. Le 3 vittorie di fila (comprese di FA Cup) rimangono un ottimo segnale in vista del futuro. Se i ferri esultano, i gatti neri rimangono aggrappati solo alla rete di Brian Brobbey come nota positiva della giornata. La sconfitta può essere giustificata in parte anche dall'assenza del capitano Granit Xhaka per un problema alla caviglia. Tuttavia, il nazionale svizzero ha comunque trovato il modo di far parlare di sé a bordocampo.

La lite fra Granit Xhaka e il tifoso — Granit Xhaka è un giocatore dalle mille doti. Questa stagione sta disputando un'annata straordinaria sia a livello di numeri (1 gol e 5 assist) sia a livello di maturità e leadership. Tuttavia, quando si compra un giocatore come lo svizzero ci si prende il rischio di acquistare il pacchetto completo, comprendente di carattere fumantino e provocatorio.

Non potendolo dimostrare in campo, il centrocampista del Sunderland è stato protagonista di un'accesa diatriba con un supporter di casa del West Ham. La lite ha generato talmente tanto caos, tra insulti, minacce e parole tutt'altro che amichevoli, che l'arbitro ha dovuto interrompere la sfida per un minuto e mezzo, nonostante il match ormai volgesse al termine. Granit Xhaka è stato prima trattenuto dallo staff tecnico e poi accompagnato negli spogliatoi dopo il triplice fischio finale.