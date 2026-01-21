Già precedentemente squalificato 9 turni per insulti razzisti, l'attaccante serbo ne combina un'altra: testata e sospeso tre turni

Mattia Celio Redattore 21 gennaio - 16:32

Sembra proprio che Milutin Osmajic abbia ancora molto da lavorare. Non in fase realizzativa, ma su se stesso. L'attaccante del Preston N.E. è stato squalificato per tre giornate a seguito di una testata data ad un avversario negli ultimi minuti della sfida contro l'Hull City. Motivo per cui è stato espulso. Solo nel febbraio dello scorso anno aveva ricevuto una squalifica di 9 giornate per insulti razzisti.

Preston, altri guai per Milutin Osmajic: 3 giornate di squalifica per testata all'avversario — Milutin Osmajic ne ha combinata un'altra. L'attaccante montenegrino del Preston N.E. è stato nuovamente protagonista di condotta sopra le righe. Nel corso della sfida contro l'Hull City, valida per la 28^giornata della Championship (Serie B inglese), il 26 enne ha rifilato una testata ad un avversario. L'arbitro non ha avuto alcuna esitazione nello sventolargli il cartellino rosso.

La partita è terminata 3-0 per le Tigri. Ma non è finita qui. A seguito dell'inaccettabile gesto, l'attaccante dei Gigli Bianchi è stato squalificato per tre giornate. Una nuova "punizione" che mette ancora in evidenza quanto il montenegrino debba prima di tutto lavorare su se stesso che nel trovare la via della rete. In passato, infatti, l'ex Cadice era stato squalificato per 8 turni per aver morso Owen Beck del Blackburn e successivamente aver ricevuto una squalifica di nove partite per insulti razzisti nei confronti di Hannibal Mejbri del Burnley.

Un problema che il club dovrà assolutamente risolvere anche perché il primo ad averne avuto abbastanza è proprio il tecnico dei Gigli Bianchi Paul Heckingbottom: "La sua mancanza di disciplina è totalmente inaccettabile - ha dichiarato a BBC Radio Lancashire - Abbiamo tre partite importanti e siamo con un attaccante in meno. Sono calciatori professionisti e ci sono altri modi di comportarsi".