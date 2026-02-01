Manca sempre meno all'inizio della nuova annata di MLS: la squadra detentrice del titolo si sta preparando al campionato con un mini tour in Sudamerica.

Pietro Rusconi Redattore 1 febbraio - 14:57

L'Inter Miami riprende il cammino di vittorie interrotto dalla sconfitta nel primo match della stagione contro l'Allianza Lima. I freschi campioni del campionato nordamericano di MLS, stanno infatti girando il Sudamerica per un tour di pre-season. La stagione di MLS ripartirà dal 21 Febbraio e le squadre sono attualmente impegnate nella preparazione alla nuova annata. La squadra di Lionel Messi chiuderà il proprio giro l'8 Febbraio contro il Barcelona SC a Guayaquil. Nel frattempo, nella sfida contro l'Atletico Nacional, arrivano indicazioni migliori rispetto al match contro l'Allianza Lima, dove l'Inter Miami è uscita con le ossa rotte.

Ricomincia la stagione dell'Inter Miami — Gli iridati del campionato, guidati dall'ex star Javier Mascherano, hanno cambiato modulo rispetto alla partita precedente. Posizionando i propri calciatori in un 4-2-3-1 e non più in un 4-4-2, il tecnico argentino ha puntato a massimizzare la propria linea offensiva, che tra le sue fila vede ancora gli immortali Messi e Suarez.

La leggenda argentina è stata protagonista di un piccolo siparietto con l'ex portiere colombiano René Higuita. Prima dell'inizio della partita i due si sono incontrati e dopo un veloce autografo del pallone da parte del 10 ecco che è andato in scena un piccolo scambio fra i due sudamericani. L'ex icona del calcio colombiano, su invito della pulga, ha così replicato la mossa che l'ha reso famoso in tutto il mondo: il gesto dello scorpione. In seguito Messi e Higuita si sono abbracciati, lasciando una bella immagine dell'incontro intergenerazionale.

La punta uruguaiana invece ha dimostrato di essere ancora un fattore dentro il campo, siglando la rete del pareggio. L'Inter Miami ha poi chiuso la pratica grazie all'autogol di Rivero al 91', dimostrando sì un'eterna classe (nonostante i ritiri di Jordi Alba e di Busquets) dei suoi top player, ma anche una certa ruggine, comunque normale per le partite di inizio stagione.