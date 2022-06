Prima panchina per Dirk Kuyt: l’ex Liverpool guiderà l’ADO Den Haag

L’ex Feyenoord, Liverpool e Fenerbahçe debutta in panchina…

Dirk Kuyt è pronto per la sua prima esperienza da allenatore professionista. Il 41enne ex attaccante del Liverpool e della Nazionale Olandese (una finale di Champions League con i Reds e una ai Mondiali 2010 in Sudafrica con gli Oranje) sarà il nuovo tecnico dell’ADO Den Haag. Con l’Ooievar (Cicogna) gialloverde ha sottoscritto un contratto per una stagione.