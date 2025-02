I Reds per la rimonta, gli Spurs per blindare il risultato dell'andata: ecco le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham.

5 febbraio 2025

Tutto pronto per il secondo atto delle semifinali dell'English Football League Cup. Mentre l'Arsenal dovrà andare al St. James' Park per recuperare due gol sul Newcastle, domani toccherà allo stadio di Anfield allestirsi per lo spettacolo. Liverpool-Tottenham ha tutti i presupposti per essere una partita piena di colpi di scena. Ecco le probabili formazioni dei Reds e degli Spurs.

Liverpool-Tottenham: cosa aspettarsi? — Gli uomini di Arne Slot dovranno fare una partita di gran cuore per ribaltare il risultato del match d'andata. Infatti, al New White Hart Lane, il Tottenham si è imposto per 1 a 0 con il gol di Bergvall all'86esimo minuto di gioco. Per Ange Postecoglou la missione è quella di difendere il bottino nella bolgia di Anfield: dove la "Kop" si attende una delle classiche rimonte da parte di Salah e compagni.

Le due squadre arrivano alla sfida con grande voglia di arrivare a giocare la finale della Carabo Cup, reduci da due vittorie importanti in campionato. Nell'ultimo turno di Premier League, il Liverpool si è imposto per 2 a 0 in casa del Bournemouth, con la doppietta di Momo Salah (arrivato a quota 21 reti, con cui guida la classifica marcatori). Una vittoria che tiene distante di sei punti (con una partita in meno per i Reds) l'Arsenal diretta inseguitrice.

Il Tottenham, invece, ha finalmente trovato la prima vittoria in Premier del 2025. Gli Spurssuperano l'ostacolo derby londinese contro il Brentford, grazie all'autogol di Janelt e alla rete di Sarr. Tre punti che fanno respirare gli uomini di Postecoglou, visto le acque in cui navigano: al momento, si trovano alla 14esima posizione, con 27 punti. Complice anche una questione delicata in infermeria, gettando la squadra in piena emergenza per via degli infortuni.

Liverpool-Tottenham: le probabili formazioni — In casa dei Reds si pensa di schierare l'undici migliore per tentare l'assalto al Tottenham e rimontare il risultato dell'andata. Per il tecnico olandese gli unici due indisponibili sono Joe Gomez e Trent Alexander-Arnold. Il primo è fermo dal 29 dicembre per via di un infortunio alla coscia, da cui sta progressivamente recuperando; diversamente per il terzino inglese, il leggero infortunio accusato durante l'ultimo impegno di campionato dovrà tenerlo fuori per il match di domani.

Per Postecoglou la situazione è decisamente più drastica. Ancora una volta, gli Spurs devono affrontare un impegno in piena emergenza. Oltre a Vicario, Romero ed Udogie, nell'ultimo mese si sono fermati Werner, Johnson, Solanke, Maddison e Dragusin. Per quest'ultimo si tratta di una rottura del legamento crociato: stagione più che conclusa per il difensore romeno ex-Genoa.

Le assenze, da ambo le parti, richiederanno attente valutazioni da parte dei due tecnici che si affronteranno domani sera, giovedì 6 gennaio, alle ore 21. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham - match valido per il ritorno della semifinale dell'EFL Cup.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Quansah, van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota.

Tottenham (4-3-3): Kinsky; Porro, Danso, Gray, Spence; Bissouma, Bentacur, Bergvall; Kulusevski, Richarlison, Son.