Giorgio Trobbiani 13 giugno - 12:36

Non è un bel momento per essere Quincy Promes, l'ex stellina dell'Ajax. Il giocatore olandese è stato infatti arrestato la scorsa notte a Dubai per traffico di droga e per l'accoltellamento di suo cugino: ecco maggiori dettagli.

Quincy Promes arrestato nella notte: che cosa è successo — Il giocatore olandese, nelle ultime ore, è stato arrestato nella sua casa di Dubai per il traffico illegale di sostanze stupefacenti e per l'accoltellamento di un suo cugino. Le motivazioni del fermo risalgono al duemilaventi quando sono avvenuti i fatti ed alla richiesta di estradizione da parte dei Paesi Bassi, pronti a prelevare Promes da Dubai ed a riportarlo in Europa.

Al rientro in Olanda, Promes dovrà scontare circa sette anni e mezzo di carcere. Non sono serviti a nulla i tentativi del legale dell'ex giocatore dell'Ajax che ha provato ad ottenere la revoca del mandato d'arresto inutilmente. La condanna del calciatore, ora nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti, è arrivata in contumacia e, dopo una prima detenzione, aveva ottenuto la possibilità di uscire su cauzione e giocare in Medio Oriente.