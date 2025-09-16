Cosa dicono i precedenti tra le due squadre e lo stato di forma sul possibile esito della partita valida per la prima giornata della fase campionato

Filippo Montoli 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 17:32)

La prima giornata della fase a campionato della Champions League prevede la sfida tra Psg e Atalanta. La partita è in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 al Parc des Princes di Parigi. Per i bergamaschi si tratta della rivincita della gara dell'agosto 2020, unico precedente tra le due squadre. Rispetto ad allora, molto è cambiato. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Psg-Atalanta.

I precedenti e lo stato di forma delle due squadre — Psg e Atalanta come detto si sono affrontate una sola volta nella loro storia. Il 12 agosto 2020, nel campo neutro del da Luz di Lisbona a causa del covid, la gara valida per i quarti di finale di Champions League terminò 2-1 per i parigini con un finale al cardiopalma. Sotto 1-0 fino al 90' per il gol di Pasalic, il Psg ribaltò nel giro di tre minuti la partita grazie alle reti di Neymar e Choupo-Moting. Visto l'eccezionalità del periodo, la fase finale della competizione si giocò con partite uniche e quindi furono i francesi a staccare il biglietto per la Semifinale.

Da allora, se il Psg ha continuato a restare ad altissimi livelli, l'Atalanta di Gasperini ha alternato in Europa stagioni buone a negative. Quest'anno però, anche per l'addio del tecnico piemontese, il divario sembra maggiore rispetto agli anni passati. I parigini hanno vinto tutte le partite in stagione, compresa la Supercoppa europea. Anche l'Atalanta è imbattuta, ma ha raccolto solo 5 punti in 3 partite con due pareggi e una vittoria.

Le probabili formazioni — PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Mbaye, Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

Psg-Atalanta, il pronostico di DDD — Secondo i bookmakers l'esito della partita spinge nettamente verso la Francia. Il Psg viene infatti dato a quota 1.45, il pareggio a 4.70 e la vittoria dell'Atalanta a 6.50. In questi numeri pesa soprattutto lo stato di forma delle due squadre. I padroni di casa, dopo un inizio a rallentatore per un ritardo di condizione causato dal Mondiale per Club, sono già a un livello molto alto. Nel proprio stadio non hanno ancora subito reti e in generale hanno già realizzato 12 gol in 5 partite.

L'Atalanta, dopo i tanti anni di Gasperini, deve ancora trovare la quadra con Juric. L'ultima partita ha dato degli ottimi segnali, ma i bergamaschi sono ancora lontani dall'essere una macchina perfetta. Strappare anche un solo punto al Parc des Princes sarebbe un ottimo risultato per la Dea. Tenendo conto di questi fattori, il pronostico del risultato esatto di Psg-Atalanta è di 4-1.