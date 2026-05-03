A pochi giorni dalla semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, Luis Enrique ha scelto di far riposare Matvej Safonov, ormai da tempo il portiere titolare della squadra parigina. A sostituirlo è stato Renato Marin, portiere italiano classe 2006 ex Roma, che ha quindi esordito in Ligue 1 dopo aver giocato una partita di Coppa di Francia questo inverno.

Se prima si cercava il nuovo Buffon, ora l'Italia ha prodotto un profilo internazionale che unisce la scuola italiana alla tecnica sudamericana, essendo un portiere molto più abile con i piedi rispetto ai due portieroni italiani passati per Parigi, che nel calcio di oggi basato anche sulla costruzione del portiere, è fondamentale.

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FIRENZE, ITALIA - 17 GENNAIO: Renato Marin (Italia) in azione durante l'amichevole internazionale tra Italia U19 e Spagna U19 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano il 17 gennaio 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Renato Marin, un altro portiere italiano al PSG dopo Gigio Donnarumma

Ilè sceso in campo sabato per la giornata 31 di Ligue 1, affrontando ilin una sfida importante in questa fase del campionato campionato. La partita è terminata con il risultato die Marin è stato protagonista con una parata che ha evitato la sconfitta ai parigini, che ora grazie all'ultimo pareggio e il successivodel(secondo in classifica) aora si trovano adal secondo posto a 3 giornate dal termine del campionato.

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Trasferitosi a Roma sei anni fa con la famiglia, è cresciuto nel vivaio giallorosso fino alla Primavera, guadagnandosi spesso la chiamata in prima squadra. Protagonista dello scudetto Under 17, Marin non eccelle solo tra i pali, infatti la sua formazione nel futsal gli ha conferito una tecnica superiore alla media per un portiere, rendendolo abile nell'impostazione e persino nei calci piazzati. È proprio questa completezza tecnica ad aver attirato l'attenzione di un allenatore come Luis Enrique, che già aveva annunciato di avere tre portieri di altissimo livello.