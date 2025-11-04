Il terzino dei parigini ha parlato alla vigilia del big match di questa sera contro il Bayern Monaco e non nasconde gli obiettivi del club

Gianmarco Inguscio 4 novembre - 15:35

Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint-Germain, si dice pronto a vincere ancora una volta la coppa dalle grandi orecchie: "La squadra sta crescendo e non escludo la possibilità di raggiungere la vetta d'Europa per la seconda volta di fila". Il ventisettenne, arrivato alla sua quinta stagione in Francia, ha raggiunto picchi mai raggiunti prima sotto la guida di Luis Enrique, diventando una pedina fondamentale in entrambe le fasi dei parigini. In conferenza stampa, il calciatore marocchino ha parlato delle ambizioni del PSG e sulla fame di difendere il titolo.

Le dichiarazioni del calciatore dei parigini sul cammino in Champions — Nella stagione 2024-2025, la formazione allenata dal tecnico Luis Enrique ha alzato al cielo - per la prima volta nella storia del club - il trofeo più ambito in Europa. Attualmente sono in corso i primi appuntamenti del girone unico di Champions e proprio la compagine rossoblù è in vetta alla classifica a punteggio pieno, dopo appena tre giornate.

È dunque inevitabile pensare che il cammino in Europa sia solo all'inizio e che l'obiettivo, come confermato anche da Hakimi, sia quello di vincere: "Quando vinci un torneo così importante, sei consapevole di avere una grossa opportunità. Siamo i campioni in carica e vogliamo dimostrare di essere all'altezza anche quest'anno. Tuttavia, sappiamo che non sarà semplice, poiché poche squadre finora sono riuscite nell'impresa di trionfare due volte di fila, ma siamo uniti e motivati per questa grande sfida", ha commentato il numero 2 sui canali ufficiali del PSG.

PSG, Hakimi racconta l'inizio difficile della passata stagione — Tanti sono i match che le squadre devono disputare per arrivare in finale: dalle partite del maxi girone, fino a proseguire con i rispettivi turni di eliminazione. In un percorso lungo come questo, gli ostacoli dunque non mancano. Achraf Hakimi è ritornato proprio sulle difficoltà incontrate all'inizio della scorsa edizione: "Durante l'avvio della scorsa edizione abbiamo faticato, ma quest'anno siamo più uniti e fiduciosi nel gruppo che, fatta eccezione per qualche innesto giunto dal mercato, è piuttosto simile. Inoltre, siamo in un periodo di ottima forma in tutte le competizioni. Il nostro obiettivo sarà continuare a crescere per vincere ancora".

PSG, testa al match contro il Bayern Monaco — Nella serata di Champions, in programma il 4 novembre al Parco dei Principi alle ore 21:00, i parigini dovranno sfidare il Bayern Monaco. Insieme a Inter, Arsenal e Real Madrid, i bavaresi occupano le zone nobili della classifica. A riguardo, Hakimi conclude: "Queste sono le partite che vorresti giocare sempre, anche se gli avversari sono molto forti come in questo caso. Noi siamo in ottima forma e pensiamo di raggiungere risultati importanti".