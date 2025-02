Il Paris Saint Germain scende in campo questa sera contro il Monaco nel big match della ventunesima giornata di Ligue 1.

Luca Paesano Redattore 7 febbraio - 10:11

La torna a regalare emozioni con una delle sfide più attese del campionato: il Paris Saint Germain affronta il Monaco nel match che aprirà la ventunesima giornata. L'appuntamento è fissato per questa sera, alle ore 21:00, al Parco dei Principi. I parigini puntano a consolidare il loro dominio in classifica, mentre i monegaschi cercano punti preziosi per rimanere stabilmente nella zona europea.

PSG-Monaco, il momento delle due squadre — Il Paris Saint Germain sta vivendo l’ennesima stagione da assoluto protagonista. Con 15 vittorie e 5 pareggi nelle prime venti giornate, la squadra di Luis Enrique ha raccolto 50 punti, vantando un margine di 10 lunghezze sulla seconda classificata. Il PSG è ancora imbattuto in Ligue 1, pur avendo lasciato qualche punto per strada, come nel recente pareggio contro il Reims. L’ultima sconfitta dei parigini risale alla Champions League, nel match contro il Bayern Monaco dello scorso novembre.

Dall’altra parte, il Monaco occupa il terzo posto in classifica con 37 punti, frutto di un rendimento altalenante. La squadra di Adolf Hutter ha ottenuto 11 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, senza mai riuscire a trovare una vera continuità. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Monaco ha vinto solo due volte, dimostrando qualche difficoltà nel mantenere un alto livello di prestazioni. Considerando anche le gare di Coppa di Francia e Supercoppa di Francia, i biancorossi hanno raccolto solo tre successi nelle ultime otto uscite.

I precedenti stagionali tra PSG e Monaco — Quella di venerdì sarà la terza sfida stagionale tra Paris Saint Germain e Monaco. Nel match di andata allo Stade Louis II, la squadra di Luis Enrique ha vinto con un rocambolesco 4-2, in una gara spettacolare ricca di colpi di scena. Le due squadre si sono poi incontrate nuovamente in Qatar, nella finale di Supercoppa di Francia. Anche in quell’occasione il PSG ha avuto la meglio, ma con una partita più equilibrata e combattuta, risolta solamente nei minuti di recupero grazie al gol decisivo di Ousmane Dembélé.

In generale, i precedenti più recenti tra le due formazioni hanno confermato la superiorità del Paris Saint Germain, ma non sono mancate diverse sorprese. I parigini hanno vinto 5 delle ultime 10 sfide giocate contro il Monaco, che si è fermato invece a 3. Inoltre, per i biancorossi è arrivato un solo successo negli ultimi 10 anni al Parco dei Principi, non esattamente il campo più semplice in cui giocare.

PSG-Monaco, le probabili formazioni — I due allenatori vanno verso la conferma delle formazioni schierate fin qui nelle ultime giornate e non sono previste rotazioni. Il Paris Saint Germain scenderà in campo con il classico 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e la solita linea difensiva composta da Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes. A centrocampo, complici le indisponibilità di Zaire-Emery e Joao Neves, toccherà nuovamente a Kang-In Lee, Fabian Ruiz e Vitinha. In avanti, si cercherà di plasmare il nuovo tridente: Kvaratskhelia sulla sinistra, Barcola sulla fascia destra e Ousmane Dembele da riferimento centrale.

Sponda Monaco, invece, Adi Hutter ha a che fare con alcune defezioni nel reparto difensivo. Non saranno a disposizione per la gara, infatti, né Wilfred Singo né Jordan Teze. Davanti a Majecki, allora, il quartetto dovrebbe essere composto da Vanderson e Elebi sulle fasce, con Kehrer e Salisu nel mezzo. Camara e Zakaria faranno ancora una volta da scudo in mediana, mentre sulla trequarti sono pronti ad agire Akliouche, Minamino e Golovin. Mika Biereth sarà l'unica punta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Kang-In Lee, Fabian Ruiz, Vitinha; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Elebi; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Biereth. Allenatore: Adolf Hutter.

Paris Saint Germain-Monaco, il pronostico della sfida — I principali bookmakers sono tutti ben allineati sulle quote della partita del Parco dei Principi e vedono il Paris Saint Germain in netto vantaggio. La vittoria dei padroni di casa è data a 1.40, mentre il successo del Monaco si trova a quota 6.50. Il pareggio tra le due formazioni paga invece 5.50 volte la posta. I siti di scommesse quotano l’Under 2,5 intorno all’3.00, mentre l’Over 2,5 si trova a 1.35: si prevede dunque una sfida ricca di gol.

Si potrebbe allora pensare che il Paris Saint Germain possa partire forte, e magari chiudere anche in vantaggio al termine dei primi 45 minuti: l’1 primo tempo si trova a 1.80. Molto interessante anche la proposta in combo Multigol 1-3 primo tempo + Multigol 1-3 secondo tempo a 1.80. Inoltre, Kvaratskhelia va alla ricerca del primo gol con la maglia del PSG: il georgiano marcatore è dato a 2.50.

Dove vedere PSG-Monaco in diretta TV e streaming — Il match tra Paris Saint Germain e Monaco si disputerà venerdì 7 febbraio alle ore 21:05 al Parco dei Principi. Tuttavia, nessuna emittente televisiva italiana trasmetterà l’incontro in diretta, poiché nessun operatore ha acquistato i diritti per il campionato francese. Per chi è registrato ai principali siti di scommesse, sarà comunque possibile seguire il match attraverso la sezione di live streaming messa a disposizione da alcune piattaforme.