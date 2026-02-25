Il Parco dei Principi può essere un fattore positivo per il PSG : nelle ultime nove gare in casa è arrivato solo una sconfitta per la formazione parigina, ossia quella con i cugini del Paris . Inoltre, ha vinto gli ultimi quattro match ad eliminazione diretta in UEFA Champions League e sicuramente cercherà di centrare la qualificazione agli ottavi per il 14º anno di fila.

Il PSG Luis Enrique è pronta a schierare il tridente offensivo composto da Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Il Monaco si affida nuovamente a Folarin Balogun : il calciatore statunitense all’andata a creato non pochi pensieri alla difesa parigina.

Il pronostico

Il favore del pronostico pende tutto dal lato del PSG: la squadra parigina forte del 3-2 ottenuto in terra monegasca non dovrebbe aver problemi al Parco dei Principi. La vittoria degli uomini di Luis Enrique è quotata a 1.27. Il pareggio, risultato molto improbabile per i bookmakers, è a quota 6.50. La vittoria, addirittura, da parte del Monaco è quotata a 9.00. Pochi dubbi sul risultato, la soluzione migliore è optare per l’1 fisso.