Al Parco dei Principi va in scena il ritorno dei playoff di UEFA Champions League: il derby francese tra il PSG e il Monaco. Dopo il 3-2 in rimonta da parte della formazione di Luis Enrique, dove la squadra monegasca conduceva la gara per due reti avanti, arriverà in terra parigina il verdetto finale. Chi andranno avanti, i Campioni in carica o gli uomini di Sebastien Pocognoli che mancano agli ottavi dal 2017?
LA SFIDA
PSG-Monaco, derby francese che vale gli ottavi di Champions: il pronostico
PSG-Monaco: come arrivano le due squadre alla gara—
Il Parco dei Principi può essere un fattore positivo per il PSG: nelle ultime nove gare in casa è arrivato solo una sconfitta per la formazione parigina, ossia quella con i cugini del Paris. Inoltre, ha vinto gli ultimi quattro match ad eliminazione diretta in UEFA Champions League e sicuramente cercherà di centrare la qualificazione agli ottavi per il 14º anno di fila.
Il Monaco, come accennato prima, manca agli ottavi ben nove anni: l’ultimo volta risale nella stagione 2016-2017, anno in cui arrivò in Semifinale. La squadra monegasca, però, dovrà fare i conti con i campioni in carica della UEFA Champions League, cercando di ribaltare il 3-2 rimediato davanti i propri tifosi.
PSG-Monaco: le probabili formazioni—
Il PSG Luis Enrique è pronta a schierare il tridente offensivo composto da Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Il Monaco si affida nuovamente a Folarin Balogun: il calciatore statunitense all’andata a creato non pochi pensieri alla difesa parigina.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique
Monaco (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun. Allenatore: Sebastien Pocognoli
Il pronostico—
Il favore del pronostico pende tutto dal lato del PSG: la squadra parigina forte del 3-2 ottenuto in terra monegasca non dovrebbe aver problemi al Parco dei Principi. La vittoria degli uomini di Luis Enrique è quotata a 1.27. Il pareggio, risultato molto improbabile per i bookmakers, è a quota 6.50. La vittoria, addirittura, da parte del Monaco è quotata a 9.00. Pochi dubbi sul risultato, la soluzione migliore è optare per l’1 fisso.
