Paris Saint Germain e Monaco si sfidano nella ventunesima giornata del campionato francese: il programma del big match.

Luca Paesano Redattore 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 18:00)

Torna lo spettacolo in , con il big match tra Paris Saint Germain e Monaco che aprirà la ventunesima giornata di campionato. Le due formazioni si troveranno di fronte questo venerdì sera, alle ore 21:00, al Parco dei Principi. I parigini cercano di dare un colpo netto al campionato, proseguendo il loro cammino verso la vetta. Dall'altro lato, invece, i biancorossi vanno a caccia di punti utili per rimanere saldi tra le prime quattro classificate.

Paris Saint Germain-Monaco, come arrivano le due squadre alla partita — Il Paris Saint Germain sta vivendo la solita stagione da protagonista indisturbato. 15 vittorie e 5 pareggi nelle prime giornate di Ligue 1, un bottino di 50 punti tondi ed un distacco che segna già il +10. Nessuna sconfitta in campionato per la squadra di Luis Enrique, che ha svolto fin qui un percorso perfetto al netto di qualche distrazione e qualche punto lasciato per strada. Come accaduto, ad esempio, due settimane fa contro il Reims. L'ultima sconfitta del club parigino in questa stagione risale al match di Champions League del 26 novembre contro il Bayern Monaco.

Il Monaco è invece al terzo posto in classifica, con 37 punti conquistati nel suo percorso. La squadra di Adolf Hutter non è riuscita praticamente mai a trovare continuità nel suo cammino nel corso di questo campionato. I monegaschi hanno ottenuto 11 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte, alternando buone prestazioni a prove sicuramente meno soddisfacenti. In generale, non è il miglior momento per il Monaco, che ha vinto solamente 2 delle ultime 5 partite in campionato, 3 delle ultime 8 se si includono anche le sfide di Coppa di Francia e la Supercoppa di Francia.

Paris Saint Germain-Monaco, terza sfida della stagione — Paris Saint Germain e Monaco si sono già affrontate in due occasioni in questa stagione, ed entrambe le sfide si sono concluse con lo stesso esito. Nel match di andata allo Stade Louis II, la squadra di Luis Enrique si è imposta con uno spettacolare 4-2 in una gara ricca di emozioni.

Le due formazioni si sono poi rincontrate pochi giorni dopo in Qatar, nella finale di Supercoppa di Francia. A trionfare nella gara unica sono stati ancora una volta i parigini, ma questa volta con una partita molto più equilibrata e combattuta, risolta solamente nei minuti di recuperi da Ousmane Dembele.

Dove vedere Paris Saint Germain-Monaco in diretta tv e in streaming — La sfida di campionato tra Paris Saint Germain e Monaco è in programma per venerdì 7 febbraio alle ore 21:05 al Parco dei Principi. La sfida non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente televisiva, poiché nessun editore in Italia ha acquistato i diritti per il campionato francese. Per chi è registrato ai siti di scommesse, tuttavia, alcuni di questi mettono a disposizione la sezione del live streaming dove poter seguire il match.